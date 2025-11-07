Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

Gallardo y el fin de la ética

El caso del candidato socialista a la Junta de Extremadura, procesado por prevaricación y tráfico de influencias, es ejemplo de la degradación de los estándares y los principios de la decencia política

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un señalamiento para que del 9 al 14 de febrero se celebre el juicio oral en la causa por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. ... En el proceso se le acusa de prevaricación administrativa y tráfico de influencias a él mismo y al líder regional socialista, Miguel Ángel Gallardo, entre otros procesados. El hecho de que Gallardo, al que como hemos visto se juzgará en febrero, sea el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas extremeñas que tendrán lugar el 21 de diciembre supone, más allá de una torpeza electoral para su partido, también la asunción de un suelo moral del entorno político del partido del Gobierno que debemos denunciar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app