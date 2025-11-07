Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

La Audiencia Provincial de Badajoz confirma oficialmente las fechas de las sesiones que se extenderán hasta el día 14, mes y medio después de las elecciones en la región

La defensa del hermano de Sánchez pide su absolución y la nulidad de los correos intervenidos por la UCO

Badajoz

El juicio oral por el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, arrancará el próximo 9 de febrero. Lo ha anunciado oficialmente la Audiencia Provincial de Badajoz en un escueto comunicado donde confirma que las sesiones se extenderán hasta el día 14 ... . Así se establece en la diligencia de señalamiento que se ha dictado este mismo viernes.

