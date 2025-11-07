El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

El juicio oral por el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, arrancará el próximo 9 de febrero. Lo ha anunciado oficialmente la Audiencia Provincial de Badajoz en un escueto comunicado donde confirma que las sesiones se extenderán hasta el día 14 ... . Así se establece en la diligencia de señalamiento que se ha dictado este mismo viernes.

Once personas, entre ellas el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo a raíz de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 y la posterior llegada al ente provincial de Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo íntimo de Sánchez.

Mes y medio de las elecciones extremeñas

De esta manera, el juicio se celebraría mes y medio después de que Gallardo encare, como candidato y número uno del PSOE, las elecciones del 21D en Extremadura. La maquinaria socialista tendrá que trabajar en una campaña electoral previa a que su líder tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.

Los sondeos que se manejan, hasta la fecha, en la región apuntan al peor resultado del PSOE en una región que ha sido, históricamente, uno de los grandes bastiones socialistas.