Suscribete a
ABC Premium

Cáceres espera la caída de Gallardo para mover el partido

El resultado electoral del 21 de diciembre y, sobre todo, el judicial decidirá el futuro del secretario general del PSOE de Extremadura

Gallardo hará campaña en Extremadura dos meses antes de sentarse en el banquillo

Álvaro Sánchez Cotrina, líder de los socialistas cacereños
Álvaro Sánchez Cotrina, líder de los socialistas cacereños PSOE
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El banquillo de los acusados no es el único quebradero de cabeza de Miguel Ángel Gallardo. El secretario general del PSOE de Extremadura afronta un 'juicio' casi igual de decisivo para su carrera política, que es el de las urnas el próximo 21 de ... diciembre. Los sondeos apuntan a una caída importante, al menos de tres o cuatro diputados, que le haría firmar el peor resultado de la historia de los socialistas en la comunidad autónoma. El escenario, que es poco halagüeño, se vuelve todavía más complicado a sabiendas de que, de puertas para dentro, tiene a medio partido en contra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app