Cáceres espera la caída de Gallardo para mover el partido

El banquillo de los acusados no es el único quebradero de cabeza de Miguel Ángel Gallardo. El secretario general del PSOE de Extremadura afronta un 'juicio' casi igual de decisivo para su carrera política, que es el de las urnas el próximo 21 de ... diciembre. Los sondeos apuntan a una caída importante, al menos de tres o cuatro diputados, que le haría firmar el peor resultado de la historia de los socialistas en la comunidad autónoma. El escenario, que es poco halagüeño, se vuelve todavía más complicado a sabiendas de que, de puertas para dentro, tiene a medio partido en contra.

Si bien es cierto que Gallardo logró vencer en dos primarias de forma consecutiva -y en menos de un año-, no es menos cierto que en ninguna de las dos logró vencer en la provincia de Cáceres. En Extremadura, es notoria y conocida su distante relación con el que durante muchos años fue su homónimo, Miguel Ángel Morales. Ambos presidían las diputaciones provinciales -el cacereño lo sigue haciendo- y han tenido más de un desencuentro público.

Futuro

Esa falta de sintonía entre ellos ejemplifica bien la distancia entre el aparato de Badajoz y el de Cáceres. En el comité ejecutivo regional que acabó ratificando a Gallardo como candidato, hubo voces en contra de esa posibilidad. Entre ellas, la de Morales. Sin embargo, nadie ha dado un paso decidido para intentar mover de la silla, todavía, al secretario general. Seguramente, por dos motivos. El primero, por el poco margen de maniobra que tenían. El adelanto electoral de Guardiola les impidió hacer grandes movimientos.

Y, segundo y más importante, que en el PSOE de Extremadura, también en Cáceres, son conscientes de que ser candidato socialista para los comicios prenavideños es una buena papeleta. Nunca mejor dicho. Por eso, esperan que las urnas terminen por quemar al actual líder del partido y pensar a largo plazo.

El secretario general del PSOE de Cáceres, el joven Álvaro Sánchez Cotrina, que está haciendo una gran campaña por toda la provincia, empieza a verse, al menos desde fuera, como un candidato de futuro y alejado de las formas de Gallardo.