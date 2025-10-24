Suscribete a
Las eléctricas mandan una carta al Gobierno para que no se cierre la central de Almaraz

Se trata de un documento previo a la petición formal que deberán remitir la semana que viene

Transición Ecológica sostiene que no hay ningún tipo de avance ni negociación

Central nuclear de Almaraz
Central nuclear de Almaraz GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

Iberdrola, Endesa y Naturgy han trasladado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica en la que han expresado su «disposición» para «ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz». De esta situación han informado también fuentes del ... propio Ministerio. Sin embargo, no se ha avanzado ni notificado ningún tipo de actuación.

