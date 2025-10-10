Suscribete a
ABC Premium
Directo
La ONU felicita a María Corina Machado por el Nobel: «Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano»

Extremadura bajará a la mitad los impuestos autonómicos sobre Almaraz

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anuncia una reducción progresiva de la ecotasa regional para buscar la continuidad de la central nuclear

El doble juego del Gobierno con la nuclear de Almaraz: más de 10 años de contradicciones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola EFE
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El gobierno de la Junta de Extremadura va a cumplir con lo que venía avanzando semanas atrás: rebajará la fiscalidad autonómica sobre Almaraz con el objetivo de que la central nuclear, que sostiene 4.000 empleos en la región, amplíe su vida útil. Así ... lo ha anunciado la presidenta extremeña, María Guardiola, que confirma que su gobierno aplicará una reducción gradual del impuesto conocido como «ecotasa», que ya fue eliminado en otras regiones, como la Comunidad Valenciana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app