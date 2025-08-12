Cadena de fuego en Extremadura: la región mantiene activos 5 incendios y pide la intervención de la UME

Como se preveía, la tarde de este martes está siendo enormemente complicada en Extremadura en lo que a incendios forestales se refiere. Las altísimas temperaturas -con puntos como Badajoz marcando la máxima del país por encima de los 45 grados- y las tormentas que se han desatado en algunas zonas han convertido el campo extremeño en un polvorín.

Cerca de las 22.00h, la región mantiene activos 5 incendios forestales, con avisos en otros tres puntos. De ellos, solo dos mantienen el nivel 1 de peligrosidad. Por un lado, el de Villar del Pedroso, derivado del incendio de Navalmoralejo en Toledo. Allí, sus más de 500 vecinos siguen confinados en sus casas, aunque la evolución es favorable. También se mantendrán confinados, al menos durante la noche, los de Cabezabellosa.

El otro gran foco está en Jarilla, también en la provincia de Cáceres. La caída de un rayo desató las llamas que, en minutos, ya presentaban pirocúmulo y dejaban el incendio fuera de su capacidad de extinción. Es allí, en ese punto, donde se centran ahora los mayores esfuerzos. La Junta ha decidido evacuar a sus vecinos por precaución, además de a los de Villar de Plasencia, donde el fuego también amenaza. «Va a ser una noche dura», admite el consejero de Presidencia Abel Bautista.

Esta mañana advertimos que la situación tormentosa podría producir incendios por rayos. En este momento se mantienen activos 12 incendios en #Extremadura. Acordamos confinar Cabezabellosa y evacuar Jarilla y Villar de Plasencia en la zona norte. Noche muy dura. Vamos a por ello. — Abel Bautista (@Abel_Bautista) August 12, 2025

Entre ambas poblaciones evacuadas, se estiman unas 400 personas, muchas de las cuales serán alojadas en Plasencia. De hecho, el ayuntamiento de la capital del Jerte ya ha comunicado que serán acogidas en los pabellones deportivos de la ciudad, donde se han habilitado baños y duchas.

Con todo, la situación ha mejorado en las últimas horas. Por momentos, se llegaron a contabilizar 12 incendios activos al mismo tiempo. La mejor noticia de la tarde fue la desactivación del nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Trujillo, que también preocupaba a primera hora.

Extremadura pide ayuda de la UME

Esta situación ha provocado que la Junta de Extremadura active, a las 21.30h, el nivel 2 del Plan INFOCAEX por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los 12 incendios que estaban activos, a esa hora, en Extremadura. Momentos antes, el ejecutivo autonómico ya había activado en toda la región el nivel 2 del Plan INFOEX por la simultaneidad de los incendios, solicitando la intervención de la UME.

La propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dice seguir con "preocupación" los incendios todavía activos en la región. Todo después de la última reunión del CECOPI unificado junto a Castilla-La Mancha, a raíz del incendio de Navalmoralejo que ha arrasado más de 2.000 hectáreas solo en territorio extremeño.

Finalizada la reunión del CECOPI unificado de @gobjccm y @Junta_Ex con motivo del #IFNavalmoralejo, quiero agradecer el gran trabajo realizado por todos los intervinientes para estabilizar el perímetro del incendio y la coordinación mantenida entre ambas regiones. Aún queda… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 12, 2025