Fallos de climatización en varios vagones del Alvia Madrid-Badajoz en plena ola de calor

Nuevas quejas en Extremadura con respecto al tren tras la segunda incidencia en poco más de 24 horas. En este caso, han sido los viajeros del Alvia Madrid - Badajoz los que han sufrido las consecuencias. El tren ha circulado, en buena parte de su trayecto, con fallos de climatización en tres de sus nueve coches. Todo en plena ola de calor con temperaturas en la comunidad autónoma por encima de los 40 grados.

Renfe confirma esta situación y admite que el personal del tren se ha visto obligado a poner, de manera manual, el aire acondicionado al 50% de su capacidad, lo que ha provocado las quejas de los pasajeros.

El mismo personal ha tratado de reubicar a los pasajeros en otros vagones, pero no ha sido posible en la totalidad de los casos. El tren, como es habitual en estas fechas del año, circulaba completo.

Según la compañía, «el calor afecta a los trenes». Explican que los sistemas están preparados para operar en rangos de entre -10 y 40 grados. Por encima de esas temperaturas, argumentan, el tren activa mecanismos de protección para evitar averías más graves.

El calor aumenta la presión del gas refrigerante, que se dispara a niveles críticos hasta que provoca su propia parada. Una vez activada esa situación de «emergencia», el sistema no vuelve a operar hasta que se estabiliza. Esto es lo que, siempre en palabras de Renfe, provocaría «incidencias temporales en la temperatura interior del tren».

Dos incidencias en 24 horas

La situación ha vuelto a generar indignación en Extremadura, que suma dos incidencias en poco más de un día. Este miércoles, también el Alvia Madrid - Badajoz salió de Atocha con una hora de retraso. Estaba previsto que los pasajeros saliesen a las 18.09h y lo hicieron pasadas las 19.00h. Renfe argumentó dicho retraso asegurando que se había producido una «incidencia técnica».