La alerta roja por lluvia y viento en el norte de Cáceres obliga a la Junta de Extremadura a activar todos los mecanismos de prevención

La borrasca Claudia está golpeando con fuerza Extremadura. La región ha estado, durante toda la jornada de este jueves, bajo alerta amarilla por lluvia y viento hasta que la situación se ha ido complicando en el extremo norte de la provincia de Cáceres, ... que estará en alerta roja, al menos, hasta las 06.00h del viernes.

La Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura se ha visto obligada, ante esta situación, a activar todos los mecanismos de prevención. Pasadas las 23.15h, se ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura –INUNCAEX-, que se encuentra en una situación operativa de nivel 1.

Poco más tarde, concretamente a las 23.38h, se han enviado masivamente mensajes de ES-Alert a los vecinos de las zonas más afectadas por el fuerte temporal. También han sido advertidos de la situación de riesgo extremo los alcaldes y los equipos de Protección Civil. La situación se analizaba nuevamente a las 00.30h, con la reunión del CECOP del Plan INUNCAEX.

En un comunicado oficial, la Junta de Extremadura dice estar a la espera de cómo evolucionen los datos, especialmente los que tienen que ver con el caudal de los ríos dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El río Jerte, por ejemplo, a medianoche, pasaba muy cargado por el municipio de Navaconcejo.

Se espera que, a primera hora de la mañana, cuando caiga el nivel de alerta, la situación mejore. Por lo pronto, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha activado todos los mecanismos de prevención ante una posible situación de excepcionalidad.