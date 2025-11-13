El Ayuntamiento de Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia por la borrasca Claudia'

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves en la capital hispalense y sus alrededores. Hay diferentes avisos por fenómenos adversos como nivel ... amarillo por lluvias, tormentas, viento con rachas máximas 70 kilómetros y una probabilidad de que estos sucesos acontezcan de entre un 40 y 70 por ciento.

Están activados todos los servicios municipales y se han adoptado las siguientes medidas preventivas: cierre de parques, de instalaciones deportivas exteriores y del de cementerio municipal. Por otro lado, se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones si se tiene que salir, se recuerda el teléfono 112 en caso de emergencia y hay que extremar la precaución siguiendo las fuentes oficiales.

La Aemet ha apuntado que hay alerta amarilla en la Sierra Norte y en la campiña sevillana a partir de las 06:00 horas de ese día por lluvias, tormentas y viento. También se apreciaría un descenso de las máximas y un ligero ascenso de las mínimas. A partir de ahí, se espera un viernes y un sábado prácticamente similares, con intensas precipitaciones durante la mayor parte de estas jornadas.

Estas lluvias se irían apaciguando a partir del domingo, sin que este sea un día exento de chubascos. De hecho, el lunes aún podrían darse algunas lluvias, mientras que para el martes el riesgo de precipitaciones descendería considerablemente.

En vista de este panorama, se estima una precipitación acumulada en Sevilla de 120 mm hasta la noche del domingo. Además, cabe recalcar que para dicha jornada la incertidumbre aún es alta y los pronósticos podrían ir variando conforme pasen los días.