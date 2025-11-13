Suscríbete a
borrasca 'claudia'

El Ayuntamiento de Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia por la borrasca Claudia'

Se han cerrado parques, instalaciones deportivas exteriores y el cementerio municipal

La borrasca Claudia llega a Sevilla: la Aemet activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas este jueves

Detalle del cartel difundido por el Ayuntamiento de Sevilla
M. L.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves en la capital hispalense y sus alrededores. Hay diferentes avisos por fenómenos adversos como nivel ... amarillo por lluvias, tormentas, viento con rachas máximas 70 kilómetros y una probabilidad de que estos sucesos acontezcan de entre un 40 y 70 por ciento.

