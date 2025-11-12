Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran doce agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

La Aemet avisa de la llegada de «fuertes lluvias y tormentas» a España en las próximas horas: estas son las zonas afectadas por la borrasca Claudia

El frente llegará a su punto más álgido este miércoles y jueves, con acumulados superiores a 100 l/m2 y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

Mario Picazo confirma el día que llega a España lo peor de la borrasca Claudia y avisa a estas zonas: «La lluvia y el viento van a ser protagonistas»

La Aemet avisa de la llegada de «fuertes lluvias y tormentas» a España en las próximas horas: estas son las zonas afectadas por la borrasca Claudia
La Aemet avisa de la llegada de «fuertes lluvias y tormentas» a España en las próximas horas: estas son las zonas afectadas por la borrasca Claudia METEORED
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La entrada de la borrasca Claudia ha dejado fuertes lluvias y vientos a inicios de esta semana. Sin embargo, los efectos de este temporal llegarán a su punto más álgido en las próximas horas con «tormentas muy fuertes», especialmente en Canarias.

La ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que el frente asociado a la borrasca Claudia quedará estacionado en el oeste peninsular hasta el fin de semana, dejando acumulados superiores a 100 l/m2 y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app