Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Se trasladan a Galicia dos aviones cisterna enviados por Francia para ayudar en la extinción de los incendios

ESCRITO CON SANGRE

«¡Mírala y pídele perdón!»: el crimen de Olga Sangrador, una de las primeras niñas violadas y asesinadas

Olga Sangrador tenía 9 años cuando un delincuente sexual de permiso la secuestro, violó y mató. De rodillas ante el cadáver, el asesino balbuceó una petición de perdón...

El crimen sin resolver de la adivinadora de los posos de café: «Suelta la pistola o te achicharro»

Juan Manuel Valentín Tejero, tras su detención
Juan Manuel Valentín Tejero, tras su detención EFE
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hasta el viernes 26 de junio de 1992 Villalón de Campos era un pueblo más de Valladolid de poco más de 2.000 habitantes situado a 62 kilómetros de la capital, de esos en los que nunca pasa nada aunque en este caso cuenta ... con un notable patrimonio artístico. En esas fechas se celebraban las fiestas en honor de San Juan y San Pedro, tan esperadas, tan animadas y tan tranquilas como cada año. Las familias no sentían el menor temor a que sus hijos recorrieran las calles de la localidad, incluso bien entrada la noche... Todos allí se conocían, ¿qué peligro podían correr?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Pablo Muñoz

Periodista especializado en Interior, Terrorismo, Crimen Organizado, Sucesos y Seguridad. Autor de 'Palabra de Vor' (Espasa) y 'Así luché contra ETA' (Almuzara), es premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón. Colabora en radio y televisión.

Pablo Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app