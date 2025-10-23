Suscribete a
El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación por el caso Koldo

Alega que está citado como testigo en el Tribunal Supremo el próximo miércoles y que prefiere dar primero ahí las explicaciones pertinentes sobre los pagos en efectivo que realizaba su partido

El exgerente del PSOE Mariano Moreno, en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

La expectación era máxima. El Senado, de nuevo, ha sido testigo de una nutrida representación de periodistas que se agolpaban a las puertas de la sala Clara Campoamor para recibir a Mariano Moreno, exgerente del PSOE y presidente de Enusa. Él estaba citado en la ... comisión de investigación por el caso Koldo, con la idea de que aclarase las dudas que se ciernen sobre la financiación del PSOE tras desvelar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el partido realizaba pagos en efectivo, entre otros, al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo en el marco de la trama a la que da nombre su antiguo asesor Koldo García.

