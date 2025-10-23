El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación por el caso Koldo

La expectación era máxima. El Senado, de nuevo, ha sido testigo de una nutrida representación de periodistas que se agolpaban a las puertas de la sala Clara Campoamor para recibir a Mariano Moreno, exgerente del PSOE y presidente de Enusa. Él estaba citado en la ... comisión de investigación por el caso Koldo, con la idea de que aclarase las dudas que se ciernen sobre la financiación del PSOE tras desvelar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el partido realizaba pagos en efectivo, entre otros, al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo en el marco de la trama a la que da nombre su antiguo asesor Koldo García.

A la UCO le constan 19.000 euros que recibió Ábalos de forma justificada, pero de los mensajes intervenidos en la causa se desprende que existe una cantidad indeterminada de dinero que el exministro percibió también en metálico, pero del que el PSOE no informó. De ahí que la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, decidiese citar este jueves tanto a Moreno, a las once de la mañana, como a su sucesora frente a la gerencia del PSOE, Ana María Fuentes, a las cuatro de la tarde. A la carrera, Moreno ha irrumpido en la sala Clara Campoamor sin responder preguntas de la prensa.

Después, ya en el seno de la comisión, como casi siempre, ha iniciado el interrogatorio la senadora María Caballero, de UPN, quien se ha topado con la lectura de un papel por parte de Moreno que, a las primeras de cambio, ha dejado todo el pescado vendido. Era fácil la primera cuestión de la parlamentaria navarra. Cuándo asumió el puesto de gerente. La respuesta, estudiada, ha supuesto un jarro de agua fría para las aspiraciones de sus señorías. Moreno, citado para declarar como testigo en el Tribunal Supremo el 29 de octubre, el miércoles de la próxima semana, ha decidido callar, como tantos otros comparecientes han hecho con anterioridad.

Noticia Relacionada «Cariño, vendrá Pepe Ruz»: los mensajes del caso Ábalos señalan al dueño de Levantina Carmen Lucas-Torres El PP también ha pedido al juez madrileño que investiga a la fontanera del PSOE, Leire Díez, que cite al constructor a declarar como testigo

Esta era su segunda visita a la comisión de investigación, tras su paso por ella el 15 de septiembre como presidente de Enusa. Puesto que se le concedió tras cesar como gerente del PSOE. Al frente de la antigua Empresa Nacional del Uranio, compañía participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un sesenta por ciento, Moreno cobra un salario bruto anual de 246.000 euros. En su primera comparecencia en el Senado, en la que sí respondió a sus señorías, negó que fuese un premio a cambio de su silencio sobre el caso Koldo y justificó su elevado sueldo por su trabajo en los «tres años y pico» que lleva en ella.

«He sido convocado por el Tribunal Supremo para declarar como testigo. Así pues, por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes al Tribunal Supremo en primer lugar. Una vez lo haya hecho, estaré a disposición de esta comisión para ampliar las dudas que puedan quedar abiertas», ha leído Moreno, después de haber manifestado su «compromiso» con las labores de la comisión de investigación del Senado, en la que ha aguantado en silencio las intervenciones de los parlamentarios.

Dos amigos entre la tensión

La callada por respuesta ha provocado el enfado de los partidos de derechas y una suerte de simulacros de interrogatorio. Primero ha sido Caballero quien ha leído las preguntas que traía preparadas, entre ellas de dónde procedía el dinero en efectivo del PSOE y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado el día 30 en esta misma comisión, le había ordenado mutismo. «Alarga una sombra de duda con su actitud», ha deslizado la senadora de UPN. El guion se ha repetido con el parlamentario de Vox Ángel Pelayo Gordillo, quien ha lamentado que no haya «arrojado luz» a la comisión y se ha preguntado con cierta ironía cuál será el motivo por el que ha optado por no hablar cuando solo está citado en el Supremo como testigo.

Después, Moreno ha hallado dos amigos en los senadores Joan Queralt (ERC), quien ha dicho que formulará sus preguntas una vez haya pasado por el Supremo, como es voluntad del compareciente, y José Latorre (PSOE), quien ha tachado la comisión de investigación de arma contra el Gobierno y ha celebrado la «coherencia» del exgerente de su partido. La tensión ha regresado cuando ha comenzado el interrogatorio del PP. El senador Salvador de Foronda le ha pedido que le mirase a la cara y dejase de apuntar mientras le hacía preguntas y tras reclamarle un «sí o no» sobre si el PSOE se ha financiado ilegalmente, Moreno ha encendido su micrófono para reiterar que solo responderá, si vuelve a ser citado en el Senado, tras su paso por el Supremo. «Entonces lo hará como investigado, no como testigo», ha aventurado el senador popular, levantando los aplausos de su bancada.

El PP zanja que la actitud del compareciente indica que el PSOE «se ha financiado ilegalmente»: «No estoy seguro al 100%, pero tiene toda la pinta»

Desde el Grupo Parlamentario Popular del Senado apuntan: «Nada le impide declarar en la comisión de investigación siendo testigo en el Tribunal Supremo. Pero quizás alguien se lo esté prohibiendo. No declara porque si dice la verdad, revelaría delitos; y si no la dice, los cometería él». Cabe recordar que es obligatorio por ley decir la verdad en una comisión de investigación así como comparecer ante ella, si bien el silencio es una posibilidad a la que se acogen con frecuencia los asistentes.

«Moreno fue al Senado para seguir fabricando la coartada que proteja al presidente del Gobierno. Si él no ha explicado el origen de ese dinero, tendrán que ser su sucesora en el cargo o Pedro Sánchez dentro de una semana quienes lo hagan», sentencian los populares. Moreno, este miércoles, solo soltaba el bolígrafo -se ha quedado sin folios de tanto escribir y ha tenido que pedir más- para coger el móvil. Respuestas, ninguna. «La conclusión que sacamos es que el PSOE se ha financiado ilegalmente», ha zanjado De Foronda, para después añadir: «No estoy seguro al cien por cien, pero tiene toda la pinta».