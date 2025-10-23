El Gobierno ningunea el órdago de Junts: «Es lo de siempre, teatro»

La sesión de control discurría con cierta normalidad. Alberto Núñez Feijóo volvió a atacar a Pedro Sánchez con los casos de corrupción que rodean a su partido. Pero una advertencia, y no precisamente de los populares, logró captar las posteriores conversaciones en los pasillos ... y el patio del Congreso. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ninguneó la última bandera del presidente del Gobierno -poner fin al cambio de hora en Europa- para lanzar un órdago que no jugaba hacía meses: «Quizás habría que hablar menos del cambio de horario y empezar a hablar de la hora del cambio».

En el Gobierno restan trascendencia al aviso de sus socios. «Es lo de siempre, teatro», resuelven sin anticipar ningún tipo de consecuencia. Fuentes gubernamentales consideran que desde Junts elevan el tono, con relativa asiduidad, para obtener presencia mediática y abrirse un espacio propio respecto al resto de integrantes de la mayoría de la investidura. «Es una frase redonda para el telediario. Nada más», despachan, reafirmándose en el recorrido mediático que ha tenido su advertencia. En privado, desde La Moncloa recetan «calma» y aseguran que los discursos públicos - más cuando son tan airados- rara vez se corresponden con el estado real de las negociaciones. Los independentistas se quejan de que no hay avances en las 'carpetas' que mantienen abiertas con el Ejecutivo y que esto está teniendo su efecto en otras negociaciones como los Presupuestos, en las que ni siquiera les han contactado. «Siempre hay opciones para seguir avanzando», señala un miembro del Gobierno, despejando el balón sobre cuestiones como la multirreincidencia o la ocupación, que están sobre la mesa.

En La Moncloa ven a Junts en una clara competencia con Aliança Catalana y en la necesidad de proyectar que no son un aliado plegado al Gobierno, reproche que tradicionalmente se vertía hacia ERC por parte de los posconvergentes, y que ahora les vuelve en forma de bumerán. «Es un juego de palabras», sentencian, sobre «la hora del cambio» anticipada por Nogueras, reescribiendo la propuesta sobre el cambio de hora que Sánchez lanzó el lunes. «No interpretamos que la relación se haya acabado», aseguran en el entorno del presidente, donde están ya relativamente acostumbrados a los órdagos de la formación de Carles Puigdemont. «¿Pero van a romper? ¿Van a apoyar una moción de censura?», se pregunta retador otro miembro del Gabinete, consciente de que no llevarán el ultimátum hasta el final. «Es el juego de que tiene que parecer que te aprietan, pero no es un ultimátum, no se rompe nada. Tranquilidad», señalan fuentes gubernamentales.

En La Moncloa recuerdan el peor momento en las relaciones con Junts, el pasado mes de mayo, como un punto de inflexión en la interlocución y también un buen termómetro para testar el estado actual de la situación. «Entonces sí estábamos jodidos y preocupados, no como ahora», sentencian. La situación con Puigdemont es zigzagueante, las últimas reuniones en Suiza han ido mal, tanto, que ni siquiera se ha abordado el tema de los Presupuestos, lo cual es un indicativo de la confianza que tiene el Gobierno en poder sacar adelante las cuentas.

Lo cierto es que Junts no actuó este miércoles solo con palabras, sino con hechos. En una moción del PP de calado económico, el sí de los siete diputados independentistas fue indispensable, junto al de Vox, para que saliesen adelante los cuatro puntos del texto. Entre ellos, uno significativo ideológicamente, como es la petición expresa al Ejecutivo de bajar los impuestos a las familias y a los autónomos, poco después de que el PSOE haya tenido que rectificar y paralizar el alza de sus cotizaciones.

«O cambian ellos o Junts»

En privado, el pulso se mantiene: «O cambian ellos o cambia la manera de Junts de hacer política». Desde la derecha separatista siguen descartando el apoyo a una hipotética moción de censura del PP y, aunque también aseguran que por ahora no están en un escenario en el que votar «no a todo», remarcan la importancia de «los próximos días». Nogueras puso este miércoles sobre la mesa, en su pregunta a Sánchez, dos leyes registradas por su grupo parlamentario que fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso, pero que permanecen bloqueadas y sin avances por la falta de voluntad de PSOE y Sumar: la norma para penalizar la multirreincidencia en hurtos y robos, y la destinada a perseguir la ocupación ilegal de viviendas.

«Será Junts quien rompa la baraja», pronostica un aliado de Sánchez que aprecia una «copia» del discurso de Díaz Ayuso

Estas dos exigencias se suman a las conocidas 'carpetas' pendientes de Junts, como son la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña -asunto en barbecho tras tumbar Podemos la ley que registraron conjuntamente PSOE y Junts- y la 'amnistía política' a Puigdemont. El partido neoconvergente insiste en ir «paso a paso», pero introduce ahora en la ecuación dos normas quizá más posibilistas que sus grandes aspiraciones. «A ver si han entendido el mensaje», lanzan desde la formación independentista con una mirada a corto plazo: «Veremos el capítulo de la semana que viene».

Aunque en La Moncloa no parecen conceder la más mínima importancia a este nuevo aviso, otros integrantes de la mayoría de investidura sí ven un salto cualitativo en las palabras de Nogueras. «Será Junts quien rompa la baraja», pronostican, y relativizan la supuesta incompatibilidad de Vox y Junts, que el Gobierno da por descontada. «El discurso de Vox está de moda. Nogueras se atreve a decir cosas que antes no», dice un socio de Sánchez, que incluso ve una «copia» de las formas de Isabel Díaz Ayuso.