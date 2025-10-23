Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno ningunea el órdago de Junts: «Es lo de siempre, teatro»

Los independentistas se suman a otra iniciativa del PP tras advertir a Sánchez de un cambio de ciclo

Los socios de Sánchez se preparan para «cualquier escenario» a partir de marzo

Miríam Nogueras, en el Congreso de los Diputados
Miríam Nogueras, en el Congreso de los Diputados ep

Ainhoa Martínez , Juan Casillas y Patricia Romero

La sesión de control discurría con cierta normalidad. Alberto Núñez Feijóo volvió a atacar a Pedro Sánchez con los casos de corrupción que rodean a su partido. Pero una advertencia, y no precisamente de los populares, logró captar las posteriores conversaciones en los pasillos ... y el patio del Congreso. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ninguneó la última bandera del presidente del Gobierno -poner fin al cambio de hora en Europa- para lanzar un órdago que no jugaba hacía meses: «Quizás habría que hablar menos del cambio de horario y empezar a hablar de la hora del cambio».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app