Suscribete a
ABC Premium

«Cariño, vendrá Pepe Ruz»: el dueño de Levantina emerge en el caso Ábalos y Leire

Los mensajes de la exmujer de Koldo García colocan al dueño de la constructora en el foco

La UCO halla en el correo de Koldo información de adjudicaciones señaladas

José Ruz (mirando el móvil) tras su declaración en el Tribunal Supremo
José Ruz (mirando el móvil) tras su declaración en el Tribunal Supremo IGNACIO GIL
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nombre de José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y uno de los constructores investigados por pagar presuntamente comisiones ilegales al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva, Santos ... Cerdán, aparece de manera reiterada en la causa abierta contra los tres en el Tribunal Supremo. Pero no sólo en esta investigación. El Partido Popular también ha solicitado su citación como testigo al juez madrileño Arturo Zamarriego, que acaba de abrir una investigación por cohecho y tráfico de influencias contra Leire Díez, la exmilitante del partido de Pedro Sánchez que habría hablado, según la Fiscalía, «en nombre de las altas instancias del Estado» en reuniones en las que buscaba información para «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, al frente de las principales investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app