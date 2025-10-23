«Cariño, vendrá Pepe Ruz»: el dueño de Levantina emerge en el caso Ábalos y Leire

El nombre de José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y uno de los constructores investigados por pagar presuntamente comisiones ilegales al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva, Santos ... Cerdán, aparece de manera reiterada en la causa abierta contra los tres en el Tribunal Supremo. Pero no sólo en esta investigación. El Partido Popular también ha solicitado su citación como testigo al juez madrileño Arturo Zamarriego, que acaba de abrir una investigación por cohecho y tráfico de influencias contra Leire Díez, la exmilitante del partido de Pedro Sánchez que habría hablado, según la Fiscalía, «en nombre de las altas instancias del Estado» en reuniones en las que buscaba información para «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, al frente de las principales investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

En el caso Ábalos, el nombre del empresario ha vuelto a salir a la luz en los últimos mensajes incluidos en el informe de la Benemérita entregado al juez el 8 de octubre.

En la causa contra Leire Díez, el PP -que ejerce la acusación popular- ha pedido la testifical de Ruz porque abonó, presuntamente, 36.300 euros a la consultora Zaño para la que trabajó la investigada y al frente de la que se encontraba Gaspar Zarrías, «históricamente vinculado al PSOE», alega el principal partido de la oposición. El magistrado Zamarriego avanzó el lunes, cuando admitió al PP como acusación, que decidirá si cita a ambos como testigos una vez interrogue a los investigados y perjudicados en la causa, a quienes ha citado los próximos 5 y 11 de noviembre, incluida Leire Díez.

Noticia Relacionada Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos y un cuarto, para prostitutas Javier Chicote Lo portaba en viajes con Ábalos junto a los tres 'oficiales', el del ministerio, el del partido y el de gastos personales

Según la solicitud del PP ante el titular del Juzgado de instrucción 9 de Madrid, a la que ha tenido acceso ABC, «mientras la señora Díez Castro percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedentes de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y todavía vinculado a alguno de sus más altos cargos, se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento. Asimismo, D. José Ruz, administrador de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, e investigado en la causa especial junto con D. José Luis Ábalos Meco, D. Koldo García Izaguirre y el propio Sr. Cerdán, entre otros, habría abonado 36.300 euros a esta sociedad en el ejercicio 2022, una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación».

Patricia Uriz avisó a Koldo

En la causa por las presuntas mordidas por adjudicaciones del Ministerio de Transportes, la última tanda de información aportada por los investigadores ha aflorado un mensaje que confirma las visitas del constructor al Ministerio de Transportes.

«Cariño, el constructor Pepe Ruz ha confirmado que vendrá el miércoles 27 a las 10.30», escribió la exmujer de Koldo García, Patricia Uriz, contratada como asistente en Transportes, a su marido el 25 de marzo de 2019.

Sólo unos días antes de esa fecha, según los correos electrónicos de la cuenta profesional de Transportes de Koldo García, incorporados en informes anteriores de la causa, Ruz se presentó al asesor de Ábalos. «Buenos días, señor Koldo. Soy Pepe Ruz, gerente y dueño de una empresa constructora de Valencia. No nos conocemos, pero me gustaría si lo tiene a bien poder tener una pequeña reunión con usted. Quedo a la espera de su pronta respuesta deseándole un feliz día del padre. Felices fallas. Un afectuoso saludo». El mensaje de Uriz a su marido confirma ahora que se vieron. Tres años más tarde, en 2022, la relación entre ellos ya era fluida, según declaró el propio Ruz en el Tribunal SUpremo en julio, cuando fue a declarar como investigado.

A preguntas del juez y el fiscal, el constructor explicó que ese año pidió a Koldo García ver «al navarro», en referencia al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, porque «era el último que le quedaba por ver» y porque creía que en ámbitos públicos se hablaba mal de su compañía. Fue la aclaración que hizo sobre el mensaje de marzo de 2022 que envió al asesor de Ábalos: «Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente. Y que le digas que ya está bien de tener heridos inocentes de todo pues no es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile y además con esa publicidad de que lo sepa todo el sector». Con la ganadería, aclaró en sede judicial, se refería al PSOE.