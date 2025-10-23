Koldo quiere que la Fiscalía se pronuncie sobre si la causa del Supremo debe anularse

La defensa de Koldo García, investigado por el Tribunal Supremo junto al exministro José Luis Ábalos y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, ha solicitado al juez instructor Leopoldo Puente que dé traslado a la Fiscalía de su escrito en el que señalaba ... que se debe anular la causa dado que la investigación se ha extendido a hechos no contemplados en el suplicatorio que se elevó al Congreso de los Diputados en diciembre de 2024.

La defensa explica ahora, en un nuevo escrito al que ha tenido acceso ABC, que le han notificado la diligencia de ordenación por la que se le traslada al juez la petición de nulidad de actuaciones. Y consideran que «en virtud del principio de contradicción y tutela judicial efectiva» es necesario que se dé traslado del escrito de solicitud de nulidad de actuaciones al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas en la causa.

Quiere así que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se pronuncie sobre este asunto «con carácter previo a la resolución que proceda por el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Y todo ello al entender que se ha dado una «inobservancia de la exigencia del suplicatorio para la investigación del aforado, hecho que se reputa insólito en la praxis democrática». Es decir, considera que se ha investigado al exministro José Luis Ábalos por hechos que no se contemplaban en el suplicatorio que se elevó al Congreso, algo que, fuentes de la defensa consultadas por ABC, consideran que no ha ocurrido nunca en democracia.

La petición

Fue la semana pasada, y antes de la comparecencia ante el juez de Koldo García, cuando la defensa solicitó a la Sala de lo Penal ese archivo de la causa al entender que es nula porque el magistrado Leopoldo Puente ha extendido la investigación más allá de lo que permitió el Congreso de los Diputados al aceptar el suplicatorio en enero de 2025.

La defensa apunta que se ha cometido «una infracción de las normas procesales que le han generado indefensión» porque el Supremo tras tener luz verde del Congreso amplió la investigación a hechos nuevos, como las posibles mordidas que habría recibido la supuesta trama a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública.

«Cualquier diligencia que se dirija a la investigación de hechos nuevos o de nueva noticia que no fueran expresamente incluidos en la solicitud de suplicatorio original, constituye una extralimitación del ámbito material autorizado por la Cámara, lo cual podría implicar inviolabilidad parlamentaria, y en su caso, la vulneración del derecho al Juez predeterminado por la Ley, justificando la nulidad de las actuaciones», explicaba.

Así, la letrada de Koldo García enumeraba los hechos por los que el Supremo solicitó a la cámara baja investigar a Ábalos (el único aforado en la causa al ser diputado) y en esa lista incluye la adjudicación de varios contratos para adquirir material sanitario en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19; los alquileres de la vivienda en la que residía Jésica Rodríguez, quien fuera pareja sentimental de Ábalos; el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa; y el alquiler con opción de compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana.

La defensa ve indefensión

La defensa indicaba, acto seguido, que en el auto de Puente de 23 de septiembre de 2025 por el que acordaba formar pieza separada, el magistrado hace una relación de todos los asuntos investigados, «la mayoría de los cuales no cuentan con la autorización del Congreso». En ese saco se incluye las pesquisas para analizar el papel del ministro en el rescate de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran la licencia de operador de hidrocarburos; las gestiones del presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama con el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, para la obtención de aplazamientos tributarios; la colocación en empresas públicas de Jésica Rodríguez García y Claudia Montes; y las posibles comisiones irregulares en las adjudicaciones de obras públicas.

Entendía que estos hechos «nuevos» no tienen conexión material con el objeto delimitado en el suplicatorio cursado al Congreso, por lo que se trata de una «extralimitación». Añadía que esto vicia el procedimiento porque hay una falta de autorización y por tanto se ha infringido «la garantía constitucional de la inmunidad parlamentaria», lo que lleva el asunto a una «consecuencia ineludible, la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones».