Koldo quiere que la Fiscalía se pronuncie sobre si la causa del Supremo debe anularse

Su defensa pone el foco en que el Congreso no dio luz verde a investigar hechos distintos a los que incluía el suplicatorio

Koldo García en el Senado en abril de 2024
Koldo García en el Senado en abril de 2024 efe
Javier Lillo

La defensa de Koldo García, investigado por el Tribunal Supremo junto al exministro José Luis Ábalos y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, ha solicitado al juez instructor Leopoldo Puente que dé traslado a la Fiscalía de su escrito en el que señalaba ... que se debe anular la causa dado que la investigación se ha extendido a hechos no contemplados en el suplicatorio que se elevó al Congreso de los Diputados en diciembre de 2024.

