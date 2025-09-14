El delegado del Gobierno en Madrid asegura que la ciduad ha sido «ejemplo de dignidad» con unas protestas «sin incidentes graves»

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que la ciudad «ha sido ejemplo de dignidad» tras suspenderse el final de La Vuelta ciclista a España por unas protestas que a su juicio, no han causado «incidentes graves».

Martín ha hecho una declaración en la sede de la Delegación del Gobierno para aplaudir que, con lo ocurrido, Madrid ha «enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino» y «ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional».

Todo ello, según ha destacadi, por medio de unas protestas que no han conllevado «incidentes graves» y que han «interrumpido una carrera ciclista». En ese sentido, ha expresado que la ciudad ha sido «ejemplo de dignidad enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz».

El delegado, además, ha tenido palabras de «reconocimiento» por la «profesionalidad de los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y hoy también de la Policía Municipal de Madrid» que «han velado por la seguridad de los participantes en el evento y también de quienes legítimamente han decidido salir a las calles a protestar, a pedir que acabe el genocidio y que acabe la barbarie».

Dos detenidos entre 100.000 manifestantes

«Un dispositivo extraordinario que ha impedido el que ahora estemos hablando de daños personales o materiales significativos en nuestra capital. Ha habido dos detenidos en una jornada que ha congregado a más de 100.000 personas en las calles de Madrid», ha declarado.

Así, ha asegurado también que «aunque algunos parece que hubieran preferido otra cosa, la inmensa mayoría de la ciudadanía que hoy se ha echado a las calles lo ha hecho de forma pacífica, ejerciendo sus derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución». Al mismo tiempo, ha advertido que «para los que no lo hayan hecho así, actuará la ley».

Galería. mbre sostiene un pañuelo con los colores de la bandera palestina este domingo en el centro de Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Martín ha mandado, además, un mensaje para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. «Hace escasos días aplaudían con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes y hoy todavía caldeaban más el ambiente, tienen una gran oportunidad para reflexionar, para escuchar al pueblo de Madrid y para ponerse por fin del lado de la justicia, la paz y la solidaridad».

El delegado del Gobierno ha recordado que «en Madrid en los últimos meses no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas y en Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo eso está pasando es en Palestina». Así, ha concluido diciendo que la «inmensa mayoría del pueblo español» y el Gobierno estarán «siempre» en la «defensa de los derechos humanos.