Defensa intentó «españolizar» el avión turco para evitar el veto de la UE

La construcción del Hürjet y el papel de Turquía choca con el 'made in' Europa que exige Bruselas

Robles premia a Erdogan con un contrato a dedo de 3.000 millones

Acuerdo entre TAI y Airbus celebrado en la Feindef realizada en Ifema
José A. Pérez

José A. Pérez

Madrid

El Ministerio de Defensa ha tratado de «españolizar» el avión turco que ha adquirido al régimen de Recep Tayyip Erdogan por tres mil millones de euros para intentar evitar el veto que la Unión Europea puede poner al proyecto por su falta de desarrollo ... en territorio comunitario.

Descarga la app