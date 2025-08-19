El corresponsal de ABC en Washington, sobre Huawei: «Las empresas tecnológicas españolas pueden entrar en una lista negra en EE.UU.»

David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, analiza los efectos de la última información sobre los movimientos que desde la capital de los EE.UU. se están realizando por los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con la tecnológica china Huawei.

En esta ocasión, ... dos influyentes legisladores republicanos han solicitado una investigación federal contra nuestro país por estos acuerdos, esta vez en el ámbito desde las subcomisiones de Comercio, Manufactura y Comercio, y la de Comunicaciones y Tecnología, y cuyos efectos podrían suponer daños a importantes empresas españolas.

Noticia Relacionada El PP exige a Sánchez que rectifique de «inmediato» y «rescinda» el contrato con Huawei: «Es ya un problema de primer nivel» David Yagüe Génova reacciona ante la petición de dos legisladores republicanos del Capitolio de iniciar una investigación federal contra nuestro país que podría tener duras repercusiones económicas Estas críticas se unen a las que hace un mes, lanzó un congresista republicano de la comisión de Inteligencia en la que aseguraba que «España estaba jugando con fuego» por estas relaciones comerciales con la empresa china. A mediados de agosto, se abrió una investigación en este área para evaluar los riesgos para Estados Unidos de esta decisión española. El Partido Popular ya ha reaccionado a esta información y ha pedido que a Sánchez que rescinda el contrato con Huawei. «Cada día que pasa, España profundiza su aislamiento internacional y se arriesga a represalias comerciales que pagarían nuestras empresas y nuestros trabajadores», aseguran.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión