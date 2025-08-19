Suscribete a
El corresponsal de ABC en Washington, sobre Huawei: «Las empresas tecnológicas españolas pueden entrar en una lista negra en EE.UU.»

«El castigo por estos lazos con China puede afectar a algunas de las mayores empresas españolas», explica David Alandete

EE.UU. amenaza ahora con sanciones comerciales a España por el contrato con Huawei

Videoanálisis de David Alandete
David Alandete

Corresponsal en Washington

David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, analiza los efectos de la última información sobre los movimientos que desde la capital de los EE.UU. se están realizando por los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con la tecnológica china Huawei.

En esta ocasión, ... dos influyentes legisladores republicanos han solicitado una investigación federal contra nuestro país por estos acuerdos, esta vez en el ámbito desde las subcomisiones de Comercio, Manufactura y Comercio, y la de Comunicaciones y Tecnología, y cuyos efectos podrían suponer daños a importantes empresas españolas.

