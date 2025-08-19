Suscribete a
El PP exige a Pedro Sánchez que rectifique de «inmediato» y «rescinda» el contrato con Huawei: «Es ya un problema de primer nivel»

Génova reacciona ante la petición de dos legisladores republicanos del Capitolio de iniciar una investigación federal contra nuestro país que podría tener duras repercusiones económicas

EE.UU. amenaza ahora con sanciones comerciales a España por el contrato con Huawei

Sánchez, durante una visita a China en 2024
Sánchez, durante una visita a China en 2024
David Yagüe

El Partido Popular (PP) lleva ya muchas semanas vigilando todas las tensiones y problemas internacionales que están generando los contratos con la empresa china Huawei, incluidos la custodia y almacenamiento de datos sensibles de escuchas judiciales. Ahora, tras la última información, desvela ... este martes por este diario sobre una nueva investigación federal en EE.UU. que podría derivar en serios perjuicios económicos para las empresas españolas ha vuelto a alzar la voz.

