EE.UU. amenaza ahora con sanciones comerciales a España por el contrato con Huawei

El Capitolio impulsa una investigación federal que podría golpear a las tecnológicas españolas al incluirlas en una lista negra vinculada a Pekín

Los legisladores republicanos que promueven la iniciativa califican de «altamente inquietante» la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus lazos con China

EE.UU. exigió a España que sus secretos no pasen por Huawei ni ZTE

PEdro Sánchez, a su llegada a Pekín en plena guerra comercial con EE.UU.
PEdro Sánchez, a su llegada a Pekín en plena guerra comercial con EE.UU. EFE
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar a Huawei la custodia de datos sensibles procedentes de escuchas judiciales ha escalado hasta convertirse en un problema de seguridad y comercio en Washington. Lo que comenzó como un contrato de 12,3 millones de ... euros con la excusa de que la oferta era la más barata, se ha transformado en una crisis internacional con consecuencias potencialmente graves para la relación transatlántica y ahora la economía española.

