Vuelven los jabalíes a pueblos y playas valencianas y recurren a drones y caza nocturna

La proliferación de jabalíes y sus incursiones cada vez más frecuentes en cascos urbanos de algunos pueblos o incluso en las playas -como ocurrió durante el confinamiento por la pandemia del Covid- han llevado a la Generalitat Valenciana a aprobar una nueva normativa y se va a recurrir, entre otros medios, a utilizar drones para la vigilancia y fomentar las batidas de caza.

Un nuevo decreto autonómico establece las directrices para la gestión cinegética y el control poblacional de ungulados silvestres, que «buscan controlar la sobrepoblación del jabalí, pero también la de otras especies problemáticas que tienen un impacto relevante en el interior de la provincia de Valencia», según el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Como dato revelador de este problema al alza, sólo en el municipio de Oliva han capturado 116 ejemplares de estos cerdos salvajes en 40 días en siete jaulas colocadas a tal efecto. Y desde el Ayuntamiento todavía se ven desbordados ante esta auténtica «plaga».

Otro ejemplo el caso de Venta del Moro, municipio en el que ha tenido lugar la presentación de la nueva normativa ante representantes de diferentes ayuntamientos. Junto al alcalde, Luis Francisco López, el conseller ha subrayado que las diferentes medidas que abarcará el nuevo decreto también buscan controlar especies como el ciervo, gamo, cabra montesa, corzo y muflón, que causan daños en cultivos como la vid.

Alcaldes de municipios con sobrepoblación de jabalíes, junto al conseller Vicente Martínez Mus, en la presentación de la nueva normativa de caza ABC

En el caso del jabalí en la provincia de Valencia, hay 245 municipios que tienen sobrepoblación, según el último listado actualizado y publicado por la Generalitat. Este dato supone que nueve de cada diez localidades de la provincia sufren la problemática asociada a esta especie, 440 en total en toda la región.

Se amplían los periodos de caza y simplifica el papeleo. «Dejamos atrás el sectarismo y colaboramos con los cazadores y la Federación de Caza como herramientas clave en la regulación medioambiental», ha subrayado el dirigente autonómico..

MÁS INFORMACIÓN Rescatan a un bañista tras caer al mar desde cinco metros mientras intentaba bajar una cala en Alicante

Desde el inicio de la legislatura, el balance en la última temporada de caza refleja 54.548 jabalíes abatidos en toda la Comunitat Valenciana, 25.448 más que hace cinco años y casi dos veces y media más que los 22.169 cazados hace una década.

Por zonas más afectadas, en la comarca de la Safor han sido 11,16 animales abatidos por cada 100 hectáreas. Con el nuevo decreto de la Generalitat, ha destacado el conseller que «se abandona la inacción y la prohibición que ha llevado a la actual situación de sobrepoblación, y se avanza hacia una regulación ordenada y eficaz».

También en zonas no cinegéticas

Para facilitar estas batidas, se dota con el decreto a los cazadores de herramientas «apropiadas»: facilitar técnicas de control en áreas donde la caza no sea segura o viable; involucrar a los ayuntamientos como actores activos en la gestión de capturas, así como priorizar intervenciones en zonas con altas concentraciones de especies.

También se incluye la intervención en espacios no cinegéticos cuya condición pueda poner en riesgo el entorno cercano. Los agricultores suelen contarse entre los más afectados por los daños causados en los cultivos, tal como ha denunciado en el pasado Asaja, entre otros.

Una de las novedades más relevantes del nuevo marco normativo es, precisamente, la incorporación de los ayuntamientos para el control de las poblaciones, lo que permitirá regular las capturas en entornos urbanos y poner en marca «esperas, cacerías colectivas o técnicas de control», según la Conselleria.

Asimismo, el decreto amplía los periodos de caza, elimina restricciones en días hábiles y establece la utilización del precinto electrónico, eliminando así cargas burocráticas, tal como adelantó ABC. Además, se autorizan nuevas técnicas de control, incluyendo el uso de dispositivos como miras nocturnas o térmicas, así como la eliminación de especies invasoras como el cerdo vietnamita o el arruí durante las jornadas de caza.

La normativa permite declarar territorios con sobreabundancia de una especie, lo que implica la supresión de cupos de captura y la fijación de un esfuerzo mínimo de caza para estabilizar las poblaciones, además del uso de métodos más efectivos, siempre bajo control administrativo.

Durante el acto de presentación, Martínez Mus ha resaltado que la Generalitat también apoya a los ayuntamientos mediante líneas de ayuda destinadas al desarrollo de sus propios planes de control del jabalí. La orden ya consolidada cuenta con un presupuesto total de 900.000 euros repartidos en tres líneas: para el control del jabalí en zonas comunes de caza, para cotos de caza y para la retirada de ejemplares abatidos. Martínez Mus ha explicado que el objetivo de estas ayudas es implantar políticas a largo plazo que acompañen a los municipios de forma eficaz y sostenible.