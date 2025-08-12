Sorprenden 'in fraganti' a cuatro jóvenes mientras robaban en el depósito de vehículos de un pueblo de Castellón

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Almassora, en una operación conjunta, han detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el depósito público de vehículos del municipio castellonense.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, mientras componentes de ambos cuerpos de seguridad se encontraban realizando un dispositivo conjunto en la localidad, cuando recibieron un aviso de un posible robo en el depósito de vehículos municipal.

Cuando llegaron al lugar observaron una furgoneta estacionada de forma sospechosa en las inmediaciones y el candado de la zona de acceso al recinto extraído.

En el interior sorprendieron a cuatro varones junto a una caja de herramientas y una pata de cabra, además de multitud de piezas de recambio, ruedas y otras partes desguazadas extraídas de los vehículos allí depositados y preparadas para cargarlas y transportarlas posteriormente en la furgoneta del exterior.

Por todo ello, se ha procedido a la detención de cuatro varones de entre 18 y 24 años de edad como presuntos autores de un delito contra el patrimonio. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón.

La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora y Policía Local del municipio.