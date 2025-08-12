Investigan a dos mujeres por construir tres casas en una zona no urbanizable de Castellón

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil en una partida rural

Agentes de la Guardia Civil han investigado a dos mujeres por un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo al detectar tres construcciones ilícitas en un entorno rural protegido en Castellón de la Plana.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, fue en el marco de los servicios dirigidos a la detección de construcciones en terrenos no urbanizables, cuando el Seprona, a bordo del helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, descubrió tres casas con anexos construidas en un entorno rural protegido.

Los agentes constataron que dos de las construcciones fueron realizadas entre 2023 y 2024 y la última entre 2024 y 2025, todas ellas sin Licencia de Obras municipal, además de estar realizadas sobre Terreno No Urbanizable Protegido.

Además, estaban catalogadas como parcelas protegidas dentro de la Unidad de paisaje de alta calidad paisajística P005 Paisaje de Cultivos de la Plana, la cual forma parte de la «Xarxa de Sequies» (Espacio etnológico de interés local, ficha C-E86 del Catálogo de Protecciones, Patrimonio etnológico del PGE).

Como consecuencia de ello, se procedió a la investigación de las copropietarias del terreno y responsables de dichas construcciones, a las que se le atribuye un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.