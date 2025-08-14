El Roig Arena prueba su Auditorio con un concierto ante 2.000 personas

Imagen de la actuación de Neon Collective en el estreno del Auditorio del Roig Arena

El Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, celebró ayer la primera prueba de su Auditorio, un espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central. El evento reunió a 2.000 asistentes, el aforo máximo de la sala, consolidando un nuevo hito en la puesta a punto de las instalaciones.

La jornada comenzó con la apertura de la terraza de El Mercat del Roig Arena, convertido en el punto de encuentro previo al concierto, donde el público pudo disfrutar de una variada oferta gastronómica y de bebidas con un ambiente animado y vistas privilegiadas al conjunto del recinto.

MÁS INFORMACIÓN Grefusa se convierte en patrocinador exclusivo de snacks del Roig Arena

Antes de acceder al Auditorio, los asistentes también tuvieron la oportunidad de visitar la grada de la pista central. Allí se encendieron las impresionantes pantallas del pabellón, incluido su videowall de 76 metros de largo, el videomarcador y el ribbon, ofreciendo un adelanto del potencial audiovisual del complejo.

La velada culminó en el Auditorio con el concierto de la banda Neon Collective, que puso la nota musical a una jornada pensada para testar y mostrar las capacidades técnicas y de servicio del recinto.