El Roig Arena ya luce su nueva pista con los colores del Valencia Basket

El nuevo recinto multiusos impulsado por Juan Roig tendrá una capacidad de 15.600 espectadores para partidos de baloncesto en Liga Endesa y Euroliga

Imagen de la pista de baloncesto ya montada en el interior del Roig Arena
Imagen de la pista de baloncesto ya montada en el interior del Roig Arena ABC

Valencia

El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia que acogerá los partidos de los primeros equipos masculino y femenino del Valencia Basket, ha montado este jueves la pista de baloncesto con los colores de la entidad 'taronja' para ir perfilando los detalles de la última fase de su construcción.

Impulsado por Juan Roig, el Roig Arena tendrá una capacidad para partidos de baloncesto de 15.600 espectadores y acogerá los duelos del Valencia Basket femenino, en la Liga Femenina Endesa y la Euroliga Femenina, y del Valencia Basket masculino, en la Liga Endesa y la Euroliga.

Este jueves se ha realizado por primera vez el montaje de su pista en modo baloncesto. Todo para preparar el estreno en el primer partido oficial del club el viernes 3 de octubre, con la visita de la Virtus Bologia italiana en la Euroliga masculina.

