À Punt retransmitirá partidos del Hércules, Eldense y Villarreal B, de la 1ª RFEF

Imagen de archivo de los jugadores del Hércules, Eldense y Villarreal B

Entre las novedades deportivas de la temporada de À Punt, destaca una que quiere dar respuesta a la avalancha de peticiones recibidas para dar cobertura al Hércules y al resto de equipos valencianos que militan en la Primera Federación Versus e-Learning.

Por ello, la radiotelevisión autonómica valenciana ha adquirido un paquete de partidos correspondientes al grupo 2 de la tercera competición más importante del fútbol español, después de la Liga EA y la Hypermotion.

Se trata de un acuerdo con La Liga y la RFEF para la emisión de 10 partidos de la fase regular, que podría prorrogarse en función de cómo se desarrolle la competición.

La intención de la cadena es retransmitir los duelos más interesantes del Hércules CF, prestando especial atención a aquellos disputados contra los otros equipos valencianos de la categoría, el CD Eldense y el Villarreal B.

La radiotelevisión valenciana también tiene la intención de retransmitir partidos del play-off de ascenso a Segunda si alguno de los equipos valencianos llegara a disputarlo.

Con este acuerdo, À Punt demuestra su firme apuesta por apoyar y dar visibilidad a aquellos eventos deportivos con protagonismo y marcado acento valenciano.