'Punt a punt' retransmite este fin de semana más de veinte partidos de fútbol

El programa Punt a punt de À Punt Ràdio vuelve a llenar este fin de semana su oferta con tres días cargados de contenidos para todos los amantes del deporte. Este es el carrusel que ha preparado el equipo encabezado por el periodista Luis Urrutia.

Este mismo viernes, desde las 21:00 horas, partido de Segunda División: Córdoba-Castellón y primera jornada de la Primera División de fútbol sala con el encuentro O Parrulo - Family Cash Alzira.

Mañana sábado, 6 de septiembre, desde las 12 del mediodía, retransmisión del duelo de la Comunitat Valenciana, Eldense - Villarreal B. Ya por la tarde, narrarán la Primera Federación femenina con los partidos Valencia CF - Europa y Villarreal - Atlético de Madrid B, primera jornada de Tercera RFEF. En concreto, estarán en la ciudad deportiva de Alicante para el Hércules B - Atzeneta, en el estadio del Clariano para el Ontinyent - Torrellano y, para concluir, retransmitirán el partido Ibiza - Hércules.

El domingo 7 de septiembre, por la mañana a partir de las 12:00 h, narrarán desde el estadio Díez Iborra el partido de Tercera Federación entre el Elche Ilicitano y el Socuéllamos, y el partido de fútbol sala Osasuna Magna - Servigroup Peñíscola. Ya por la tarde, a partir de las 15:00 h, visitarán el Beltrán Báguena para el Buñol - Vall d'Uixó y el Nou Camp de Morvedre para el Atlético Saguntino - Utiel.

Además, desde la ciudad deportiva del Levante en Buñol, Primera División femenina: Levante - Alhama. Y desde El Collao, Alcoyano - Valencia Mestalla, para cerrar con la narración del partido Turquía - España de clasificación para el Mundial de fútbol.

Asimismo, Punt a punt visitará los trinquetes de Vila-real, Traiguera, Riba-roja y el Genovés para las partidas de pilota valenciana más destacadas y analizará el Gran Premio de Cataluña de motociclismo, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y las etapas 14 y 15 de la Vuelta ciclista a España.