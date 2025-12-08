Suscribete a
ABC Premium

À Punt emite este martes la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

El futuro líder del PP en la Comunidad Valenciana responderá sobre si se ve como candidato para las autonómicas

Amalia Sebastián y Juanma Melero han interrogado al jefe del Consell en profundidad y se emitirá después de NTC Nit a las 21.30 horas

jUANMAJuanma Melero, Amalia Sebastián y Juanfran Pérez Llorca, durante la entrevista en À Punt
jUANMAJuanma Melero, Amalia Sebastián y Juanfran Pérez Llorca, durante la entrevista en À Punt ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

À Punt emite este martes, 9 de diciembre, a partir de las 21.30 horas, la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Se trata de una conversación informativa en profundidad realizada desde el Estudio 3 de la ... radiotelevisión autonómicas pocos días después de ser investido presidente de la Generalitat Valenciana, y durante más de 30 minutos, responde ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastián y Juanma Melero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app