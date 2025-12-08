À Punt emite este martes la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

À Punt emite este martes, 9 de diciembre, a partir de las 21.30 horas, la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Se trata de una conversación informativa en profundidad realizada desde el Estudio 3 de la ... radiotelevisión autonómicas pocos días después de ser investido presidente de la Generalitat Valenciana, y durante más de 30 minutos, responde ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastián y Juanma Melero.

El nuevo líder autonómico valenciano ha hablado de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la dana. Pérez Llorca ha reconocido «que las administraciones no han estado a la altura». En ese sentido, el 'president' ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la catástrofe. MÁS INFORMACIÓN Un estudio revela qué empleos y en qué ciudades tendrá más impacto la IA en España A instancia de los periodistas de À Punt, ha enumerado todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el Gobierno de Pedro Sánchez. No ha eludido ninguna respuesta, ni sobre la política del PP sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027. Pérez Llorca también se ha referido al actual consejo de administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSPV-PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.

