El PSOE citará a la periodista que comió con Mazón a la comisión del Congreso sobre la dana

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que el PSOE propondrá la comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de la periodista que comió con el presidente de ... la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la riada, después de que lo pidieran las víctimas, aunque matizó que todavía trabajan en el plan de trabajo que debe presentar antes del viernes.

De esta forma lo ha corroborado este miércoles en las Cortes Valencianas la dirigente socialista, quien ha subrayado que ya pidió la comparecencia de Maribel Vilaplana en el Parlamento autonómico, la cual no recibió el visto bueno por parte de PP y Vox.

«Yo soy la misma persona, no me puedo desintegrar. De hecho, presenté el plan de trabajo que el Partido Socialista aquí en las Cortes Valencianas habíamos preparado y ahí estaba la señora Vilaplana, pero también estaban, por ejemplo, las víctimas, cosa que como saben se tumbó», ha expuesto. Así, ha aprovechado para denunciar el «veto claro» por parte del PP y Vox «primero a la voz de las víctimas y luego a declaraciones como por ejemplo la de la periodista».

No obstante, ha querido puntualizar que los socialistas se encuentran «todavía trabajando el plan de trabajo» de la comisión de investigación en el Congreso, «porque tenemos hasta el viernes», pero ha recalcado que existe «un compromiso que adquirió el presidente del Gobierno con las víctimas de la dana la semana pasada y era que atenderíamos las peticiones que nos hicieran».

Al respecto, Morant ha hecho hincapié en que la de la Cámara Baja es «la primera comisión en la que se les ha dado la oportunidad de comparecer» a las víctimas de las inundaciones del pasado 29 de octubre y ha especificado que estas «nos van a dar nombres para comparecer» en dicho foro. «Nos van a facilitar también nombres de técnicos que consideren tienen algo que aportar y también de testigos», ha apuntado.

En esta línea, ha desvelado que los socialistas han «conversado» con las víctimas y estas «quieren que vaya a declarar la señora Maribel Vilaplana» en la comisión del Congreso, razón por la cual el PSOE lo propondrá en su plan de trabajo. Mientras, ha lamentado que parece que haya «otros partidos que no respetan los tiempos y que tienen ganas de ir sacando titular a titular» y ha argumentado: «No tengo que desmentir nada que todavía no ha existido».

«El plan de trabajo del PSOE en el Congreso para la comisión de investigación todavía no se ha presentado y, por tanto, lo que no entiendo es que tenga que estar confirmando cosas que todavía no existen», ha afirmado. Sobre ello el síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que Vilaplana, quien «supuestamente» comió con el presidente Mazón el día de la dana, debe acudir a la comisión de investigación en el Congreso.

Podemos 'llama' al dueño de El Ventorro

Por su parte, además de la periodista, Podemos pretende interrogar en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana a los presidentes del Gobierno y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, así como al propietario de El Ventorro (el restaurante donde comieron Mazón y Vilaplana), y a los escoltas que trabajaron ese día en la seguridad del jefe del Ejecutivo regional, además del propio presidente del Consell, todo ello con el objetivo de «poder determinar qué ocurrió de verdad» que ocurrió la tarde del 29 de octubre de 2024.

«Nosotros pensamos que no sólo Mazón, incluso su presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino que también los responsables del Partido Socialista tienen que dar muchas explicaciones. Fuimos los únicos que los primeros días posteriores», han anunciado el diputado Javier Sánchez Serna y la coordinadora de Podemos en Valencia, María Teresa Pérez.

Entre esos otros nombres están la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la entonces ministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea, Teresa Ribera.

A su juicio, esta comisión tiene que servir para que se puedan dar todas las explicaciones oportunas y para «saber la verdad de lo que ocurrió ese día 29 de octubre», con «todo lujo de detalles, con total transparencia, y con luz y taquígrafos». «Después de siete meses de la dana, todavía todos los cargos políticos siguen en sus puestos con absoluta impunidad», ha señalado la coordinadora valenciana de la formación morada, que también figura como acusación popular en el proceso judicial abierto.

En su listado de casi 70 personas, Podemos incluye a todas las asociaciones de víctimas de la tragedia, todos los alcaldes de los municipios afectados, todos los responsables de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos o la rectora de la Universidad de Valencia, «que sí atendió las advertencias de los organismos climáticos y sí mandó a sus estudiantes a casa para protegerlos».