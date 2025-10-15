Así es la primera universidad española en el extranjero: la Politécnica de Valencia se estrena en el 'Silicon Valley' de China

Reconocida como uno de los grandes polos mundiales de la innovación y desarrollo tecnológico, China suma ahora una nueva alianza académica con España. La Universidad Politécnica de Valencia ha inaugurado este miércoles el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español ... que ofrecerá titulaciones oficiales presenciales en el extranjero.

Con este nuevo centro, la UPV ha hecho historia en la educación superior española al convertirse en la primera universidad del país ubicada en el exterior, y en concreto en la ciudad china de Hangzhou, popularmente conocida como el 'Sillicon Valley' de China, dado que alberga corporaciones de referencia mundial como Alibaba, DeepSeek, TikTok o Unitree.

Asimismo, el centro comenzará su actividad docente en el próximo curso académico 2026/2027 y está diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes. Su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica.

En esta línea, el rector de la UPV, José E. Capilla ha destacado durante la inauguración que este hito «refuerza la proyección internacional y liderazgo en el sistema universitario español», así como reafirma el «compromiso de la UPV por una docencia e investigación de excelencia, refrendado ahora en esta alianza entre dos universidades de prestigio internacional como son la Politècnica de València y la Beihang University».

Además, Capilla ha subrayado que hoy la UPV presenta «a la sociedad las instalaciones desde las que desarrollaremos nuestra actividad; un paso más que nos acerca al sueño de poder operar como campus en el inicio del próximo curso académico». «Sin duda, el día de hoy es uno de los más importantes en la historia de nuestra universidad», ha insistido el rector.

El acto oficial de inauguración del nuevo centro de la UPV en Hangzhou ha estado presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, y también ha contado con la asistencia de Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

Imagen de la inauguración del Beihang Valencia Polytechnic Institute en China ABC

Por su parte, Albares ha señalado que «hoy celebramos un hito en las relaciones entre los dos países. Un proyecto pionero que une dos tradiciones universitarias de excelencia, y que simboliza lo mejor de la relación entre China y España».

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ha incidido en que «en un momento de tensiones globales, es el mejor momento para recordar y para trabajar precisamente desde ese compromiso y esa vocación profundamente ilustrada, con ese lenguaje universal que es el de la razón, el conocimiento, las artes y la ciencia, para unir pueblos, países y culturas».

Así, Esther Gómez ha apuntado que «la puesta en marcha del Beihang Valencia Polytechnic Institute consolida el liderazgo internacional de nuestras universidades y refuerza los vínculos académicos y científicos entre China y la Comunidad Valenciana. Desde la Generalitat, trabajamos para que la educación superior valenciana siga siendo un referente de calidad, innovación y cooperación global».

«Puentes académicos y científicos con la innovación china»

Por otro lado, Capilla ha señalado que «seremos la primera universidad española que dispondrá de un centro oficial presencial en China, y lo haremos en una ciudad situada en el epicentro tecnológico del país. El acto de hoy es una piedra más en nuestra estrategia de poder tener activos el próximo curso todos los mecanismos para poder impartir docencia reglada en China. Estar en Hangzhou nos da una posición privilegiada para tender puentes académicos y científicos con el corazón de la innovación china».

La puesta en marcha de este nuevo centro de la UPV en Hangzhou se enmarca en el 20º aniversario de la asociación estratégica China-España (2005-2025), y refuerza las relaciones bilaterales en el ámbito educativo, científico y tecnológico.

«Queremos asegurar que el BVPI no sea solo un símbolo, sino un punto de partida para una cooperación educativa e investigadora de largo recorrido entre España y China. Además, trazaremos el itinerario para que otras universidades españolas emprendan este mismo viaje que nosotros ya estamos casi culminando después de años de trabajo técnico y administrativo», ha concluido el rector de la UPV.