Así es la primera universidad española en el extranjero: la Politécnica de Valencia se estrena en el 'Silicon Valley' de China

El centro, ubicado en Hangzhou, impartirá programas de grado, máster y doctorado en las ramas de comunicación, ingeniería informática e ingeniería aeronáutica

Imagen del campus del Beihang Valencia Polytechnic Institute en China
Imagen del campus del Beihang Valencia Polytechnic Institute en China
Alba Pérez Espada

Valencia

Reconocida como uno de los grandes polos mundiales de la innovación y desarrollo tecnológico, China suma ahora una nueva alianza académica con España. La Universidad Politécnica de Valencia ha inaugurado este miércoles el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español ... que ofrecerá titulaciones oficiales presenciales en el extranjero.

