Consum y la Universidad Politécnica de Valencia renuevan su alianza para mejorar la alimentación

El convenio se inició en 2007 y tiene como objetivo la formación y la investigación para mejorar los procesos de comercialización

El director general de Consum, Antonio Rodríguez y el rector de la UPV, José Capilla
El director general de Consum, Antonio Rodríguez y el rector de la UPV, José Capilla

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Consum han firmado la renovación de la Cátedra Consum-UPV por tres años más. Dicho convenio se inició en 2007 y tiene como objetivo la formación y la investigación para mejorar los procesos de comercialización de productos ... alimentarios. Está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV.

