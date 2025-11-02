Suscribete a
ABC Premium

Piden cárcel para el violador de un discapacitado psíquico que le saludó al confundirle con otra persona

El agresor aprovechó el malentendido para irse con él e invitarle a casa a tomar algo, donde lo forzó a tener sexo y no reaccionó porque quedó paralizado

La periodista que comió con Mazón, en el hospital a dos días de declarar ante la juez

La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio
La Audiencia Provincial de Alicante, sede del juicio JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por haber violado a un discapacitado psíquico leve que le había confundido por la calle y le saludó. Aprovechando ese malentendido, lo acompañó e invitó a tomar ... algo en su casa, donde lo forzó a tener sexo y él quedó paralizado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app