Piden cárcel para el violador de un discapacitado psíquico que le saludó al confundirle con otra persona

Un hombre se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por haber violado a un discapacitado psíquico leve que le había confundido por la calle y le saludó. Aprovechando ese malentendido, lo acompañó e invitó a tomar ... algo en su casa, donde lo forzó a tener sexo y él quedó paralizado.

El juicio está previsto para este lunes, 3 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Alicante, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV).

El presunto delito de agresión sexual grave se cometió el 20 de octubre de 2022 cuando la víctima circulaba con su vehículo por Pilar de la Horadada y saludó al otro hombre tras confundirle con otra persona.

La Fiscalía mantiene que el acusado le devolvió el saludo y aprovechó la situación para subir al vehículo y pedirle al conductor que le llevara hasta un supermercado. En el trayecto, ya lo sometió a tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento.

Una vez en el supermercado, le invitó a tomar algo en su casa, donde según la investigación del caso aprovechó su discapacidad intelectual para mantener relaciones sexuales con él, que no pudo reaccionar al quedarse paralizado.

La acusación pública solicita inicialmente una pena de prisión de 11 años por un delito continuado de agresión sexual.