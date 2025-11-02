Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno de Page insta a los regantes del Tajo-Segura a ser «más inteligentes» para desalar y cerrar el trasvase

Una consejera castellanomanchega advierte que no van a «consentir» las actuales reglas del acueducto mientras expertos alertan de «responsabilidad patrimonial del Estado» por los recortes

La banca no se 'fía' de los Reyes Magos: deja sin crédito a la industria del juguete para su campaña

Canalización del trasvase Tajo-Segura en la Vega Baja
Canalización del trasvase Tajo-Segura en la Vega Baja JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno autonómico del socialista Emiliano García Page ha instado a los regantes alicantinos, murcianos y almerienses a ser «más inteligentes» para apostar por la desalación en lugar de contar con el agua del trasvase Tajo-Segura, que habría que cerrar, a ... su entender. Su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido además de que no van a «consentir» que sigas las actuales reglas de explotación del acueducto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app