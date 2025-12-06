Detenido un furtivo denunciado por los cazadores por abatir un macho montés en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a un cazadorfurtivo sin licencia por abatir un ejemplar de macho montés (cabra pirenaica) careciendo de autorización y precinto en una zona de montaña de la comarca valenciana de Canal de Navarrés.

A primera hora ... del pasado 1 de noviembre, se recibió aviso por parte de una sociedad de cazadores, que informaba de esta acción ilegal y al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Navarrés, tal como ha señalado el Instituto Armado en un comunicado.

El cadáver del animal fue localizado y se comprombó que se trataba de un ejemplar de macho montés (capra pyrenaica) de unos ocho años de edad. Se localizó el proyectil y se extrajo para su posterior estudio.

Unas horas más tarde, mientras la patrulla realizaba una batida por el término municipal de esa misma localidad del interior de la provincia de Valencia, observó dos cazadores con dos perros y les requirió su identificación, además de realizar una inspección de la documentación que poseían.

Se formularon siete denuncias por infracciones administrativas a la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medias de Bienestar Animal en la Comunicad Valenciana al propietario de los canes. Carecían del preceptivo microchip de identificación y de las vacunas obligatorias.

Asimismo, se revisó el interior del vehículo y hallaron en su interior un rifle y una caja con munición donde faltaban dos cartuchos. El calibre de la munición coincidía con el del proyectil hallado en el animal abatido.

Finalmente, las pesquisas han concluido con la investigación de este hombre de 45 años de edad y nacionalidad española por un delito de caza y contra la fauna.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Navarrés y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.