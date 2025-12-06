Detenido un furtivo denunciado por los cazadores por abatir un macho montés en Valencia

Suscribete a
ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

La Guardia Civil ha detenido a un cazadorfurtivo sin licencia por abatir un ejemplar de macho montés (cabra pirenaica) careciendo de autorización y precinto en una zona de montaña de la comarca valenciana de Canal de Navarrés.

A primera hora ... del pasado 1 de noviembre, se recibió aviso por parte de una sociedad de cazadores, que informaba de esta acción ilegal y al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Navarrés, tal como ha señalado el Instituto Armado en un comunicado.

