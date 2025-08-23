Estos son los nombres y los apellidos más comunes en la ciudad de Valencia

Los nombres propios más habituales entre la población valenciana han cambiado mucho en los últimos 30 años. La comparativa intergeneracional evidencia un cambio en las preferencias con un claro retroceso de los clásicos tradicionales frente a elecciones más modernas. Esta es la conclusión que se desprende de los datos elaborados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia, procedentes del Padrón municipal de habitantes.

Así, la estadística muestra que, entre las mujeres mayores de 60 años, M Carmen, Carmen, y Josefa encabezan la lista, con 5.842, 4.395 y 3.921 casos, respectivamente. En cambio, para las mujeres menores de 30 años, los nombres más elegidos son María (3.099), Lucía (2.889) y Paula (2.359).

En cuanto a los hombres, José con 5.409 casos, Francisco con 3.938 y Antonio con 3.787 lideran las preferencias entre los mayores de 60 años, mientras que para los más jóvenes el panorama cambia y aparece el nombre de Pablo en primera posición, con 3.064 hombres, seguido de Alejandro, con 2.766 y Daniel, con 2.090 como los más habituales. Este cambio muestra una evolución clara en las preferencias de las familias valencianas, con una fuerte presencia de nombres tradicionales en generaciones anteriores y la aparición de nombres más modernos e internacionales en los más jóvenes.

Otros nombres femeninos que muestran un salto generacional son Marta, Sofía, Sara, Laura, Clara, Alba y Andrea entre las menores de 30 años, mientras que entre las mayores de 60 destacan Amparo, María, M Dolores, Concepción, M Pilar y M Teresa. Entre los hombres jóvenes, se observan nombres como Carlos, Álvaro, David, Javier, Adrián, Jorge o Sergio que conforman el top ten del listado y que no aparecen entre los más populares de generaciones anteriores donde figuran Vicente, Manuel, José Luis, Rafael, Juan, Miguel y Enrique.

Esta comparativa ilustra cómo los gustos y tendencias en la nomenclatura han evolucionado en València, lo que pone de manifiesto la influencia de factores culturales y sociales en la elección de los nombres propios.

García, Martínez y López, los apellidos más habituales

Asimismo, la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia ha elaborado datos sobre los primeros apellidos más habituales en la ciudad que a enero de 2025 son, por este orden, García, con 21.621 habitantes; Martínez, con 18.896; y López, con 12.349.

Completan los primeros puestos del listado el apellido Pérez, con 11.933 casos; Sánchez (10.012); González (8.849); Rodríguez (7.833); Gómez (7.691); Fernández (7.429), y Navarro (6.637).

Estos datos, procedentes del Padrón municipal de habitantes de València, hablan de los gustos y predilecciones de las familias valencianas y están disponibles en la página web de la Oficina de Estadística municipal.