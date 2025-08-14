El Ayuntamiento de Valencia e IBM impulsan la empleabilidad con un programa de formación tecnológica gratuito

El Ayuntamiento de Valencia, por medio de Valencia Innovation Capital, e IBM han firmado un acuerdo marco para la implementación de 'IBM SkillsBuild Light', un programa educativo gratuito diseñado para fortalecer las habilidades digitales y mejorar la empleabilidad de comunidades subrepresentadas en la industria tecnológica.

IBM SkillsBuild es una plataforma en línea que ofrece cursos, planes de aprendizaje y certificaciones digitales en áreas digitales clave, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta iniciativa, IBM pretende proporcionar herramientas y recursos a estudiantes de Secundaria, universitarios, docentes y personas en busca de empleo para mejorar las oportunidades laborales en el sector tecnológico.

Se trata de cursos relacionados con tecnologías emergentes, inteligencia artificial, ciberseguridad, sostenibilidad, computación en la nube, design thinking, marketing, desarrollo web en Python, diseño de experiencias de usuario o como utilizar tecnologías en conciertos como la última gira de Taylor Swift son algunos ejemplos de las formaciones que podrán encontrar los usuarios de la plataforma.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que «este acuerdo permite acercar oportunidades de formación en habilidades digitales a más ciudadanos, fomentando el talento, la empleabilidad y la competitividad de nuestra ciudad en el ámbito tecnológico». «Desde València Innovation Capital continuamos impulsando iniciativas que posicionan València como un referente en innovación y desarrollo tecnológico», ha indicado.

Con la firma de este acuerdo, el Ayuntamiento, a través de Valencia Innovation Capital, se compromete a promover la formación digital entre los beneficiarios, facilitando el acceso a la plataforma IBM SkillsBuild y ofreciendo acompañamiento en el proceso de aprendizaje.

A cambio, IBM proporcionará acceso a contenido profesional y técnico, credenciales digitales y apoyo a través de su plataforma educativa. El acuerdo estipula que IBM proporcionará al ecosistema de innovación de la ciudad acceso a la plataforma IBM SkillsBuild, que incluye materiales de formación, herramientas de mentoría y credenciales digitales.

Entre los principales beneficios del programa destacan el acceso gratuito a cursos y certificaciones en habilidades digitales de alta demanda, itinerarios de aprendizaje adaptados a diferentes niveles y perfiles de usuarios, espacios de mentoría y orientación profesional, así como la integración con empresas y oportunidades de networking en el sector tecnológico.