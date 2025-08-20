Multan a un hombre en Elda por vender cachorros de perro de la raza 'american stanford' en la calle

La Policía Local de la localidad alicantina de Elda ha sancionado a un hombre que vendía cachorros de perro en la vía pública, de unas dos semanas de vida y de la raza 'american stanford', según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir una llamada que alertaba de la presencia de una persona que estaba vendiendo cachorros en plena calle. Los animales estaban en una caja de cartón y el acusado carecía de cualquier tipo de documentación.

De este modo, los efectivos policiales comprobaron que el hombre ofrecía los animales a cambio de dinero, por lo que fue informado de que iba a ser sancionado por la comisión de varias infracciones recogidas en la ordenanza municipal.

Los canes fueron requisados y entregados a una protectora de animales para que se hiciera cargo de ellos, mientras que la Policía Local informó al acusado de que para recuperarlos «deberá aportar en la Concejalía de Protección Animal toda la documentación» que disponga sobre ellos en un plazo máximo de 15 días.

Posteriormente, los policías municipales se desplazaron hasta el domicilio del sancionado, donde había una perra de unos cuatro años de edad, la supuesta madre de los cachorros.

La ordenanza municipal de civismo y convivencia incluye en su artículo 66 «la prohibición de la cría y comercialización de animales de compañía sin las licencias y permisos correspondientes». También persigue «la venta de particulares de animales de compañía a establecimientos de venta o a otros particulares sin los requisitos establecidos» y «la venta ambulante de animales».

Además, la tenencia y la venta sin licencia de perros «potencialmente peligrosos», como es el caso de los ejemplares de la raza 'american stanford', son consideradas como «infracciones administrativas muy graves» y pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre los 2.404,06 y los 15.025,30 euros.