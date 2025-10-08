Muere un hombre de 51 años arrollado por un tren en Gandía al cruzar por un paso no autorizado

Una hombre de 51 años ha fallecido arrollado por un tren este miércoles en la localidad valenciana de Gandía al cruzar por un punto de paso no autorizado, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante una hora.
La víctima, un vecino ... del municipio valenciano de Daimús, ha fallecido en el acto a causa del fuerte impacto tras ser atropellado cerca del polígono industrial Alcodar.
Según fuentes de Renfe, a causa del arrollamiento, ocasionado por un tren de la línea C-1, la circulación entre las localidades de Xeraco y Gandía ha estado suspendida entre las 7.42 y las 8.40 horas , lo que ha afectado a cinco trenes de Cercanías.
La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento tras la aparición del cadáver cerca de las vías del tren, confirman desde Jefatura.
