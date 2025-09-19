Detienen al conductor de patinete que atropelló y dejó herida grave a una mujer gracias a las 192 cámaras en Torrent

La Policía Local de Torrent ha detenido al presunto autor del atropello con un patinete eléctrico de una mujer a la que abandonó herida de gravedad y que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las 192 cámaras de vídeo instaladas en las calles y las indagaciones de los agentes han permitido localizarlo.

El arrestado es mayor de edad y de nacionalidad española y mayor de edad, y ese sistema de videovigilancia ha resultado fundamental para la resolución de este caso, tal como han destacado desde el Ayuntamiento. Desde el primer instante, los agentes de la sala CISEM visionaron de manera minuciosa las grabaciones correspondientes a la zona del atropello, cruzaron datos y realizaron un seguimiento exhaustivo de los movimientos del presunto autor.

Estas imágenes, combinadas con labores de control en la vía pública y las declaraciones recabadas entre posibles testigos, han sido claves para localizar al sospechoso. Estas mismas cámaras ya habían proporcionado pistas clave en anteriores investigaciones resueltas con éxito.

Durante todo el proceso de investigación, la Policía Local de Torrent ha mantenido una estrecha coordinación con el Fiscal de Seguridad Vial de Valencia, con el fin de asegurar que las diligencias cumplieran con todas las garantías jurídicas y procesales necesarias.

Una de las cámaras instalacas en las calles de Torrent (Valencia) ABC

Además, el Ayuntamiento y la Policía Local han estado en permanente contacto con la víctima y su familia desde que se produjo el atropello. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha transmitido personalmente su solidaridad y cercanía a los allegados de la mujer, que continúa ingresada en la UCI, y ha asegurado que «el Ayuntamiento no va a dejar solos a quienes han sufrido este terrible accidente, pendientes de su evolución y con la firme determinación de que se haga justicia».

Folgado ha insistido en que la seguridad de los peatones y de todos los vecinos «es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno», y ha recordado que el Ayuntamiento actualmente se está realizando una intensa campaña ejecutiva a los usuarios de los VMP (patinetes), además de la revisión la Ordenanza de Movilidad, en el caso, de que fuera necesario reforzar las medidas relativas a los vehículos de movilidad personal, al tiempo que se intensifican los controles en la vía pública.

El Comisario Jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez, ha explicado que «desde el mismo momento en que se produjo el atropello se activó un dispositivo especial de investigación que ha contado con todos los recursos disponibles, desde el visionado múltiple de imágenes de las cámaras de seguridad, hasta la identificación de trayectorias de los VMP y entrevistas con vecinos de la zona».

Tras la detención, la Policía Local de Torrent lo ha puesto a disposición de la Policía Nacional, en cuyas dependencias permanecerá el presunto autor, hasta que en este sábado sea puesto a disposición del Juzgado número 1 de Torrent.

Este suceso se produce en el marco de la campaña ejecutiva de control sobre los patinetes eléctricos que el Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha este mes de septiembre, con especial incidencia en aceras, entornos escolares, zonas peatonales y vías principales.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha recordado que «el objetivo no es sólo sancionar, sino concienciar, que quienes utilizan los patinetes lo hagan de manera segura, respetando a los peatones y al resto de usuarios de la vía pública».

Y la alcaldesa se ha comprometido a que «ningún delito ni conducta imprudente quedará impune», para garantizar así «una ciudad segura».