Investigan la muerte accidental de una niña de cuatro años tras caer de un quinto piso en Calpe

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte accidental de una niña de cuatro años de edad tras caer desde un quinto piso en la localidad alicantina de Calp (Alicante), de madrugada y cuando no había ningún adulto con ella, sino una prima suya de 14 años a quien habían dejado a su cargo, y un primo de un año.

El trágico suceso se produjo el domingo 7 de septiembre, según ha avanzado el diario Información y han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Aunque sobrevivió tras precipitarse desde esa altura, la niña ha fallecido días después en el hospital, concretamente este pasado viernes.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo sucedido, han indicado estas fuentes.

La caída se produjo sobre las cinco de la madrugada y en ese momento la pequeña se encontraba junto a los otros dos menores de edad, de uno y 14 años, esta última prima suya y quien se ocupaba de los dos niños sin la presencia de ningún adulto.

La noticia se ha conocido el mismo día en que otro suceso trágico ha conmocionado a la población de Calpe, ya que un bebé de sólo veinte días también ha perdido la vida en un accidente, el atropello cuando paseaba con ella su madre por un coche que estaba aparcado y ha circulado a gran velocidad sin control ni frenos por una cuesta.