Mompó aclara que no llamó a su hermana para advertirla de la dana tras las críticas del PSOE

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tiene registradas 53 llamadas en las facturas de sus teléfonos móviles -24 en el personal y 29 en el de la corporación provincial- entre las 7.33 y las 23.54 horas del pasado ... 29 de octubre, día de la catastrófica dana con 228 muertos.

Es la información que traslada su equipo a ABC, que no incluye las realizadas a través de WhatsApp, aplicación con la que se comunicó brevemente en dos ocasiones -alrededor de las 17.45h y las 18.25h- con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Tras su comparecencia como testigo en la causa penal sobre la gestión de la barrancada, la juez le ha citado el 20 de agosto para que aporte estos listados de forma voluntaria. Documentos que tienen «pocas» sorpresas. Entre ellas, una llamada de un minuto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, con quien no recuerda haber hablado.

A quien no llamó Mompó esa trágica tarde es a su hermana para alertarle de la situación. Algo que él mismo aseguró en su declaración en sede judicial porque así lo recordaba. En realidad lo hizo a primera hora de la mañana, mucho antes del mensaje ES-Alert que se envió a las 20.11h. Este miércoles, en una rueda de prensa, el dirigente provincial ha aclarado que no llamó antes a su familiar «que a los valencianos», como vienen criticando algunos cargos del PSOE, que incluso han pedido su imputación por «omisión del deber de socorro» y «falso testimonio».

El líder provincial del PP ha pedido «decencia y altura de miras» a los socialistas ante un reproche que considera «muy barriobajero», como si fuera él quien tuviera las competencia para mandar un aviso a la población. Los socialistas van a solicitar la convocatoria de un pleno monográfico en la Diputación para abordar la actuación de Mompó.

En la entrevista televisiva emitida el 8 de diciembre, Mompó aportó detalles de los que tuvo que desdecirse -porque las cosas no se produjeron como había relatado en un principio, según él- ante la juez. Esas lagunas de memoria sobre con quién habló, de qué habló y cuándo habló durante las horas más críticas se han convertido en un quebradero de cabeza. Pese a la polémica y a que muchos le dicen que se equivocó participando en el programa, no se arrepiente de haberlo hecho.

El dirigente no tenía competencias ni poder de decisión en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) al no ser miembro, pero sí asistió a la reunión del órgano que dirigía la crisis desde las 17.45h, 45 minutos después de haber empezado. Por tanto, fue espectador de todo lo que ocurrió en esa sala.

Como informó este periódico, mientras en 'Salvados' dijo que conversó con Mazón por teléfono -no llegó al Cecopi hasta las 20.28h- sobre la alerta, lo negó ante la juez, al considerarlo imposible, pues hasta las 19h no se puso el ES-Alert encima de la mesa ante el riesgo inminente de colapso de la presa de Forata.

Por otra parte, en su declaración como testigo, Mompó aseveró que no conoció la situación en el barranco del Poyo en Chiva «hasta por la noche» y no a las seis de la tarde como dio a entender en el programa. Tras la emisión, el diputado delegado de Bomberos, Avelino Mascarell, le corrigió: él no habló con la alcaldesa de la localidad hasta las 19h, por lo no pudo trasladarle a Mompó el dramática escenario que allí se vivía antes de esa hora.