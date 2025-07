El 112 no respondió cuatro de cada diez llamadas registradas el día de la dana en Valencia

El teléfono 112 de la Comunidad Valenciana no atendió 8.290 de las 19.821 llamadas -cuatro de cada diez- que recibió el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica dana con 228 muertos en la provincia de Valencia. De ellas, 5.832 ... no obtuvieron respuesta tras esperar más de diez segundos, mientras 2.458 no fueron atendidas tras esperar un tiempo inferior.

Un dato desconocido hasta ahora y que ha revelado un informe de Emergencias de la Generalitat remitido a la juez que instruye la causa penal por la gestión de la barrancada. Tras un informe inicial -aportado en marzo al procedimiento- en el que se incluyó la información sobre las comunicaciones recibidas, la magistrada pidió más información sobre aquellas que quedaron sin respuesta para que se detallará «la hora, origen geográfico y contenido (no grabación), si fueron atendidas por otros centros del Estado español, así como aquellas que no pudieron ser atendidas por dichos centros». La subdirección general de Emergencias explica que su sistema sólo registra información asociada a la localización de la llamada en las atendidas y, por tanto, no existe información geográfica ni sobre su contenido asociada de las llamadas entrantes no atendidas. Noticias relacionadas La juez de la dana vuelve a citar a Mompó el 20 de agosto para cotejar su registro de llamadas del día de la riada Alba Pérez Espada

«Se acerca el periodo de lluvias y el barranco está descarnado»: Chiva reclama a la CHJ que acelere las obras tras la dana Kike Cervera En el documento, al que ha tenido acceso ABC, se especifica que en las 19.821 llamadas registradas en el sistema se incluyen también aquellas que no fueron atendidas, «bien por finalizar la llamada la persona llamante antes de ser atendida o por corte de la comunicación por razones ajenas durante el tiempo de espera». Los técnicos pudieron rescatar y gestionar 1.926 llamadas en otros intentos posteriores durante aquella trágica jornada. Tal y como se muestra en el informe, se registran comunicaciones sin respuesta ya desde la madrugada del 29 de octubre. Como ya informó este periódico, el pico máximo (2.438 llamadas) se produjo a las 17 horas, aunque desde las 15h se superó el umbral de las mil. Se gestionaron 4.770 incidentes distintos durante toda la jornada. Una información que, al parecer, no llegó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis, que se celebraba aquella tarde en el mismo complejo que alberga el 112 en l'Eliana. Desvío a otros 112 «El desvío de llamadas a otros centros 112 del Estado Español, es algo totalmente ajeno a 112 Comunitat Valenciana, siendo realizado directamente por los sistemas de gestión de llamadas de las diferentes compañías operadoras de telefonía. Cuando no pueden 'entregar' una llamada a 112 Comunitat Valenciana porque todos sus canales de entrada disponibles en determinado momento están ocupados, cada operadora de telefonía gestiona las llamadas que no puede entregar de diferente manera», indica el documento ante la información reclamada por la instructora. «Existen operadoras de telefonía que devuelven algún mensaje a la persona llamante indicando que no se puede entregar la llamada, pero también se ha comprobado que hay circunstancias (en función de la configuración interna de cada operadora de telefonía, y de la que no se hace partícipes a los diferentes 112) en las que éstas entregan la llamada a un 112 alternativo (Madrid, Castilla la Mancha...). Una llamada entregada a 112 Comunitat Valenciana no se redirige nunca automáticamente al 112 de otra comunidad autónoma», agrega. No obstante, incide, en aquellos casos en los que el 112 que ha recibido la llamada lo considere oportuno, la puede remitir al servicio valenciano a través de su teléfono de cabecera, un número de uso restringido que permite a un 112 de otra autonomía contactar directamente con el de la Generalitat.

