Mazón defiende que este será el curso escolar de la «libertad de la lengua» frente al modelo de la «imposición»

El presidente de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, ha subrayado este lunes que la Comunidad Valenciana arrancará la semana que viene el curso escolar «de la libertad» de las familias y «de la lengua básica y de su elección« frente a »otro modelo que es el de la policía lingüística«, »el de la imposición«, »el de lo peor que el separatismo catalán ha creado y que se ha querido importar aquí, rompiendo nuestra sociedad«.

De esta forma lo ha asegurado en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha defendido la denominada Ley de Libertad Educativa, aprobada por PP y Vox en Les Corts en junio del año pasado, y el trabajo del Consell ante «aspectos» que «históricamente» la sociedad «ha venido reclamando».

«Ya no deciden en exclusiva los políticos en un despacho con unas siglas, con una ideología o con un prejuicio. Ahora son las familias en la Comunidad Valenciana las que participan como protagonistas en la educación y en la lengua de sus hijos», ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado que «este es el curso de la libertad educativa donde se estrena la Ley de Libertad Educativa con algunas medidas ya puestas en marcha, pero muy especialmente con esa gran votación democrática que tuvo lugar en meses pasados«, en referencia a la consulta de la lengua base en los centros educativos.

Decreto de convivencia

Según Mazón, este «no solo va a ser el curso de la libertad educativa», sino también «en el que se va a poner en marcha el Decreto de Convivencia en la comunidad educativa, donde el refuerzo de la figura del profesor en la educación pública es protagonista» y, además, «donde no pueden salir gratis las vejaciones, las amenazas e incluso las agresiones verbales o de cualquier otro tipo« a docentes y, »por tanto, hay un incremento de las sanciones en este sentido«

Y ha remarcado: «Pero también hay una serie de política incentivadora del pedir disculpas, del arrepentirse y de asumir la correspondiente sanción. Es un refuerzo claro y un apoyo claro a la figura docente de los profesores en el Decreto de Convivencia, que falta hacía».

«Quiero decir que estamos en la semana del arranque del curso escolar y que estoy muy satisfecho de que esta sea la semana en la que se ha consolidado la apertura de toda la educación gratuita de cero a tres años. El año pasado fue el primero y hoy es el año de la consolidación de la educación gratuita de cero a tres años para todo el mundo en la Comunidad Valenciana», ha defendido.

Así, ha continuado: «Con total gratuidad en la Comunidad Valenciana, con total capacidad de elección, lo cual es un gran avance para la conciliación, para la corresponsabilidad, lo cual es un gran incentivo para la natalidad y lo cual también es un gran apoyo para la estimulación temprana de nuestras hijas y de nuestros hijos«.

Además, ha subrayado que se está consolidando «como una importante revolución social», y era un «compromiso electoral», la gratuidad de la educación de ceo a tres años, y ha avanzado que el lunes que viene, en la inauguración del nuevo curso, estará «en una escuela de cero a tres años de las gratuitas en la Comunidad Valenciana».

Además, ha destacado que este curso también habrá «más medios, más aulas, más plantillas y más ciclos de formación profesional». «Este es el curso, sin duda, también de la formación profesional, que es una de nuestras grandes apuestas para la empleabilidad de nuestros jóvenes y para mejorar nuestras cifras de inserción. La formación profesional es estratégica para nosotros«, ha añadido.

Finalmente, se ha referido a otra cuestión que ha calificado como «quizás» la «más importante», como es la implantación «definitiva» de la estrategia de «prevención de salud mental y de adicciones y de comportamientos relativos a patologías» de este tipo en la comunidad educativa valenciana.

Visita a las obras de un CEIP en Alicante

De otro lado, Mazón ha destacado durante una visita a las obras del futuro Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Almadraba en Alicante que su construcción avanza para dotar «a los alicantinos de las infraestructuras educativas que merecen». Durante el recorrido, le han acompañado el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

El jefe del Consell ha señalado que se trata de «un proyecto clave para la comunidad educativa» de la capital alicantina y con el que el gobierno valenciano «da respuesta a una demanda histórica del barrio de La Condomina ante la creciente demanda de plazas escolares que existe en esta zona«.

Del mismo modo, ha trasladado que las obras del centro «se están desarrollando a un buen ritmo» y ha avanzado que la previsión es que en el curso 2026-2027 más de 730 alumnos «puedan disfrutar de unas nuevas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales».

Además, ha indicado que esta actuación «cuenta con un presupuesto de 13,5 millones de euros», un 3,25 por ciento más que el presupuesto inicial, y consta de tres edificios que se están construyendo sobre una parcela de 12.268 metros cuadrados, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

«Inversión histórica»

Mazón también ha resaltado la «inversión histórica» de la administración autonómica «en infraestructuras educativas en la ciudad de Alicante», con las actuaciones recogidas en los Presupuestos de la Generalitat de 2025.

Así, ha recordado que las intervenciones contempladas dentro del Plan Edificant «suponen una inversión que supera los 15 millones de euros» y ha señalado que la próxima semana abrirá sus puertas el CEIP 56, ubicado en el Pla Carolinas, donde 400 alumnos iniciarán el nuevo curso escolar.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha aseverado que la inversión en el CEIP La Almadraba es «absolutamente indispensable» y «demandada desde hace años por la comunidad educativa y las familias».

El primer edil también ha indicado que en la junta de gobierno que se celebrará este martes «se va a aprobar un paquete importantísimo para el mantenimiento y acondicionamiento de colegios que multiplica por tres los recursos».

En la misma línea, la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, en declaraciones a los medios tras la visita a las obras del centro educativo, ha afirmado si surge algún problema en el CEIP 56, el consistorio «está preparado para intervenir y arreglarlo lo antes posible», si bien ha insistido en que «no existe ninguna incidencia» en la actualidad.

Críticas del PSPV de Alicante

El concejal del PSPV en el consistorio alicantino Emilio Ruiz ha alertado de que el profesorado adscrito al nuevo colegio en barracones «no ha podido comenzar a trabajar en estas instalaciones debido a que todavía no han concluido los trabajos para la puesta a punto» del CEIP 56.

En un comunicado, ha detallado que por este motivo «el equipo docente ha tenido que comenzar la preparación del curso en espacios cedidos en el CEIP Pedro Duque ante la imposibilidad de utilizar desde este lunes los despachos y las aulas prefabricadas».