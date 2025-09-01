El Gobierno 'hincha' las cifras de las ayudas pagadas a los afectados por la dana

La Generalitat Valenciana acusa al Gobierno central de «seguir hinchando» las cifras sobre las ayudas pagadas a los afectados de la dana del pasado 29 de octubre. Según los cálculos autonómicos, las subvenciones abonadas por la Administración estatal a los distintos colectivos dañados por las graves inundaciones sólo alcanza los 2.600 millones de euros, después de que en el último mes y medio haya dado tres cifras diferentes que ascienden hasta los 7.500.

El pasado 21 de julio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, afirmaron que el Ejecutivo central ya había abonado 7.500 millones de euros en concepto de ayudas. Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseveró el pasado 28 de agosto que «el Gobierno de España ya ha transferido, y está en los bolsillos de las víctimas, 7.000 millones de euros».

No obstante, matizan fuentes de la Administración autonómica, las propias cifras oficiales del Gobierno publicadas en su web oficial -con fecha 28 de agosto- «desmienten de forma contundente» los datos aportados por Cuerpo, Morant y la Delegación del Gobierno. En el citado apartado, se especifica que el total abonado es de 6.190 millones, lejos de las cifras que defendieron los dirigentes socialistas.

«Ninguna de todas estas cifras es la real. El dinero que verdaderamente ha llegado a los colectivos afectados por la dana es mucho menos que el anunciado por el Gobierno», critican desde la Generalitat Valenciana. De los 16.600 millones en ayudas y otras medidas que argumenta el Gobierno que ha movilizado, desde el Consell de Carlos Mazón reprenden que se hayan «apropiado» de las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo importe asciende por encima de los 3.500 millones de euros.

«Un dinero que el Gobierno se arroga y se apunta como si fuera una ayuda directa abierta, activada y dada por el Ejecutivo a los afectados por la riada», afean. En este sentido, recuerda la Generalitat que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno y no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por la Administración central.

«No en vano, el Consorcio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y su específico marco de actuación viene determinado por su Estatuto Legal. Tiene patrimonio propio, distinto al del Estado, y en su actividad no depende de ningún presupuesto público. Sus ingresos lo constituyen sus primas (pagadas por los asegurados), sus recargos y el producto de sus inversiones», explican. De este modo, amplían, «estos 3.533,8 millones de euros también tienen que ser restados de los 6.190 millones de euros que el Gobierno dice que ya ha pagado a los afectados por la Dana», lo que reduciría la cifra real hasta los 2.600.

Respecto a las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas, el Gobierno dice que ya ha abonado 51,5 millones de euros a explotaciones afectadas por la dana. No obstante, señalan, «estas compensaciones tampoco constituyen ayudas directas ni indirectas del Gobierno central, sino que son compensaciones gestionadas por la entidad, que se encarga de la gestión de los seguros agrarios por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras que forman parte del pool de coaseguro».

Préstamos ICO

Por otro lado, acusa el Gobierno de haber incluido «también de forma artificial» los créditos ICO, que suman unos 719 millones de euros, «obviando que estos préstamos no son ayudas, porque es un dinero que las empresas solicitantes tienen que devolver».

«Las ayudas serían únicamente los avales facilitados de forma gratuita y los intereses perdonados. No obstante, de estos 719 millones de euros prestados por el ICO a empresas afectadas por la dana, hasta 400 millones no están bonificados, no cuentan con los intereses subvencionados, es decir, las empresas van a tener que devolver ese dinero más los intereses que les hayan fijado en cada caso las entidades financieras», critican desde el Ejecutivo valenciano.

En paralelo, la Generalitat sostiene que el Gobierno que preside Pedro Sánchez sólo ha pagado ayudas de primera necesidad al 14% de familias afectadas, por lo que unas 37.940 familias «no han recibido ni un euro y siguen esperando». En cuanto a la compra de vehículos, le acusa de negarse a exonerar o aplicar un tipo de IVA 0 con carácter retroactivo, no haber abonado ayudas a entidades deportivas dañadas e incumplir la promesa de prorrogar la prestación por cese temporal de actividad para los trabajadores autónomos en la provincia de Valencia afectados por la dana.