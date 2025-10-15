Blindaje total de la Policía para evitar que mil manifestantes propalestinos se acerquen al Roig Arena

Cerca de mil personas, según los datos ofrecidos por Delegación del Gobierno, se han concentrado este miércoles por la tarde frente al Roig Arena blindado hasta los topes para mostrar su apoyo al pueblo palestino aprovechando el partido de baloncesto -a puerta cerrada- que disputan ... Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, el tercer encuentro de competiciones deportivas europeas que enfrenta esta semana a equipos españoles e israelíes.

A las 15.00 horas, mucho antes del comienzo del choque deportivo, furgones de la Policía Nacional ya custodiaban y vigilaban el entorno del nuevo pabellón multiusos de la capital del Turia, en una jornada marcada por la huelga general convocada contra los ataques de Israel sobre la población de Gaza. Más de 500 agentes han participado en un dispositivo, en el que se ha procurado asegurar la llegada con éxito y sin incidentes de la expedición del Hapoel, que ha pisado suelo del Roig Arena a las 18.11 horas, escoltada y franqueada por los indicativos en furgones y hasta por un helicóptero.

Por su parte, el Roig Arena ha decidido acometer un blindaje interno, protegiendo con vallas algunas de sus instalaciones exteriores como la tienda del Valencia Basket y la zona de restauración colindante al arena, cerrada durante toda la jornada.

Frente al estadio, habían convocadas hasta cuatro protestas diferentes, encajonadas en las esquinas hasta que se han podido agrupar, a cierta distancia, en uno de los accesos, protegido en todo momento por los agentes de la UIP, quienes han tenido que lidiar con esporádicos conatos de altercados y lanzamientos de botes de humo amarillo, protagonizando leves cargas y evitando además que cortaran la gran avenida Antonio Ferrandis.

Entre los asistentes a la marcha, se han escuchados cánticos contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que han acusado de «genocida». «Cada niño muerto, es un niño nuestro», «aquí están los antisionistas» o «no es un partido, es un blanqueamiento», han sido algunas de las proclamas que han lanzado en virtud de protesta durante varias horas.

Además, algunos manifestantes -la mayoría, jóvenes-, ataviados con ropa de payaso, han comenzado a jugar a baloncesto de manera irónica frente a la mirada de los policías nacionales, mientras llovían pelotas de plástico manchadas con manos rojas. «No es un plan de paz, es un proyecto inmobiliario de Trump», rezaba otra pancarta. Caída la noche, se han comenzado a marchar mientras aguantaba un nutrido grupo rodeados por los policías.

Informes policiales a favor de la puerta cerrada

El anuncio de la ausencia de público en el pabellón multiusos se comunicó a los abonados este pasado martes, después de que el club recibiera por parte de la Delegación del Gobierno diferentes informes policiales que aconsejaban la celebración a puerta cerrada del encuentro de baloncesto, siguiendo el ejemplo de los encuentros europeos entre La Laguna Tenerife y Bnei Herzliya y del Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén.

Imagen de la manifestación propalestina frente al Roig Arena ABC

Una decisión tomada por el club, aconsejado por las autoridades y sin apenas margen de maniobra, que este miércoles ha suscrito la propia delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. «Quiero trasladar mi apoyo al club y a sus aficionados, ojalá hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle dar ánimos en un partido en el que entendemos que necesita a la afición a cerca», ha apostillado.

No obstante, ha seguido, que se juegue sin público «responde a una decisión en la que el club ha puesto por delante la seguridad de todas las personas en una situación compleja, difícil, que desde luego a nadie nos gustaría tener delante y que ojalá no se hubiese tenido que dar, per por encima de todo está garantizar la seguridad de todos los ciudadanos».

Así, ha concretado el dispositivo de 500 efectivos de la Policía Nacional en los aledaños del recién estrenado Roig Arena, aunque ha matizado que su labor se ha prolongado durante toda la jornada, pues se han celebrado concentraciones y manifestaciones desde primera hora, con motivo de la jornada de huelga convocada en apoyo al pueblo palestino y contraria a la ofensiva de Israel. De ellas, cuatro se han producido en torno al nuevo pabellón levantado por Juan Roig, en paralelo a una última marcha por el centro de la capital del Turia.

Un total de once peñas del Valencia Basket emitieron un comunicado conjunto para criticar la medida de que el partido se dispute a puerta cerrada, al considerarla «injusta para la afición» y perjudicial para el espíritu del deporte y de la competición«. »Exigimos nuestro derecho tanto de animar a nuestro equipo como de pedir el final del genocidio«, añadían en la misiva.