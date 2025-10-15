Suscribete a
ABC Premium

Blindaje total de la Policía para evitar que mil manifestantes propalestinos se acerquen al Roig Arena

Cuatro protestas se aglutinan ante el pabellón en la previa del partido, a puerta cerrada, que enfrenta al Valencia Basket y al Hapoel Tel Aviv en Euroliga

El partido entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada por las protestas contra Israel

Imagen de manifestantes propalestinos frente al pabellón Roig Arena de Valencia
Imagen de manifestantes propalestinos frente al pabellón Roig Arena de Valencia REUTERS
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cerca de mil personas, según los datos ofrecidos por Delegación del Gobierno, se han concentrado este miércoles por la tarde frente al Roig Arena blindado hasta los topes para mostrar su apoyo al pueblo palestino aprovechando el partido de baloncesto -a puerta cerrada- que disputan ... Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, el tercer encuentro de competiciones deportivas europeas que enfrenta esta semana a equipos españoles e israelíes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app