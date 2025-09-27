Prisión para 41 de los 70 detenidos en la operación policial contra el Cartel del Puerto de Valencia

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha decretado este viernes por la noche el ingreso en prisión provisional de 41 de los 70 detenidos a los que ha recibido por su presunta participación en el cártel que introducía cocaína en el Puerto de Valencia.

El juez que dirige esta investigación ha recibido desde el pasado miércoles a un total de 70 detenidos por delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros. Tras levantar el secreto de las actuaciones (salvo en una pieza separada), ha decretado el ingreso en prisión provisional de 41 de esos arrestados.

Para 27 de los detenidos la orden de prisión es incondicional, mientras que los otros 14 pueden eludirla si pagan una fianza que podrá alcanzar, según los casos, los 40.000 euros. Asimismo, el magistrado instructor ha dejado en libertad provisional con imposición de medidas cautelares consistentes en comparecencias periódicas en sede judicial a otros 29 arrestados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de Valencia, que ha sido desarticulada por la Policía Nacional, utilizaba el Centro Portuario de Empleo para elegir a los estibadores, mediante el amaño de exámenes o la falsificación de test de drogas, para controlar la ubicación de los contenedores que contenían alijos de drogas y alertar de posibles operaciones policiales.

En la operación los agentes han intervenido más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser, entre otros. También han llevado a cabo 59 entradas y registros domiciliarios, 53 de ellos fueron simultáneos este lunes.