Así será el funeral de Estado de la dana: en un espacio cerrado y cuatro familiares por víctima

El próximo 29 de octubre, justo cuando se cumple un año de la tragedia, tendrá lugar el funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas mortales de la dana. La ceremonia, que reunirá a autoridades y familiares, se celebrará a partir de ... las 18:00 horas en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El funeral rendirá homenaje a las 229 víctimas de la provincia de Valencia, siete de Castilla-La Mancha y una de Málaga, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Por ello, al acto asistirán las principales autoridades del Estado y de las comunidades autónomas afectadas, así como los familiares de las 237 víctimas. En concreto, se permitirá la entrada a «cuatro familiares por víctima» mediante invitación, según ha asegurado este viernes la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez.

Además, Álvarez ha indicado que el funeral de Estado reservará solo un «papel relevante» para Casa Real y los familiares, así como ha insistido de nuevo en el rechazo de la asistencia de Mazón, al que han pedido que se le traslade que «no les salude».

En esta línea, Álvarez ha lamentado que «revivir los últimos días de nuestros familiares» y «saber que va a acudir la persona que no quisiéramos que estuviera ahí es muy doloroso, saber que, 12 meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí», ha remarcado en alusión a Mazón.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, y el de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, han remarcado que el «protagonismo» del funeral de Estado tiene que ser para los familiares de las víctimas mortales, al que han avanzado que no asistirán al no ser familiares de ningún fallecido.

«Las asociaciones de víctimas somos muy respetuosas con el funeral de Estado y con lo que necesitan las familias y, por tanto, no estaremos», ha manifestado, y ha aclarado que «sí» estarán presentes los familiares de víctimas mortales. «La sociedad civil organizada pensamos que no tenemos que asistir», ha aseverado Gradolí.