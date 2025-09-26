Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este viernes en un acto

La juez de la dana notifica a Mazón su invitación a que declare en la causa voluntariamente La magistrada de Catarroja envía al presidente de la Generalitat el último auto en el que le ofreció comparecer como investigado

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana notificó el pasado 19 de septiembre al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el último auto en el que le ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado en la causa penal abierta ante presuntos homicidios y lesiones por imprudencia.

Así consta en una diligencia de ordenación de este viernes en la que el letrado de la administración de justicia constata que se ha recibido exhorto cumplimentado dirigido a notificar el auto de 11 de septiembre a Mazón con carácter positivo ocho días después, por lo que se une a las actuaciones.

En ese escrito, la magistrada acordó incorporar al procedimiento como documental -a instancias de la acusación popular que ejerce Podemos- la carta abierta de Maribel Vilaplana, que comió el 29 de octubre con el presidente.

Aunque rechazó llamar a la periodista a declarar como testigo porque implicaría investigar directamente a Mazón, que es aforado, la instructora pidió que se comunicara "nuevamente" al jefe del Consell -a través de esa misma resolución- la posibilidad de comparecer en el procedimiento "a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Una diligencia que "sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara".

Recordaba en ese mismo auto que ya había realizado ese ofrecimiento a Mazón el 10 de marzo, en el escrito en el que imputó a la exconsellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, y a su 'número dos', Emilio Argüeso, únicos investigados de momento en la causa.