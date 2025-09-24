La juez investiga como víctima 230 de la dana una mujer que murió días después en el hospital

La juez de Catarroja, que instruye la causa penal de la dana del 29 de octubre en Valencia, ha ordenado recabar al Instituto de Medicina legal un informe forense sobre la muerte en un hospital el 1 de noviembre de una mujer que ... vivía en la residencia Savia de Paiporta, después de que su hijo compareciera en sede judicial para solicitar que su madre fuera considerada como víctima de la riada.

En un nueva providencia emitida este miércoles, la magistrada ha solicitado la práctica de nuevas diligencias para esclarecer el fallecimiento de la mujer residente del geriátrico de Paiporta, que murió el 1 de noviembre en el Hospital Doctor Peset de Valencia, lo que podría elevar el número de víctimas mortales hasta las 230.

La decisión judicial llega después de la comparecencia que realizó el pasado 23 de septiembre un hijo de la fallecida, quien solicitó que se reconociera a su madre como víctima de la dana, para lo que aportó documentación inicial que ya ha sido incorporada al procedimiento.

La juez ha requerido al familiar que entregue, a la mayor brevedad posible, toda la documentación médica disponible relacionada con la fallecida. Además, ha ordenado a la residencia donde se encontraba la afectada que remita, en un plazo máximo de tres días, todos los informes médicos y documentos que obren en su poder.

Una vez recopilada esta información, el Instituto de Medicina Legal (IML) deberá elaborar un informe pericial que determine si existe una relación de causalidad directa entre el fallecimiento de la mujer y los inundaciones que golpearon la residencia el pasado 29. Este documento será fundamental para esclarecer las circunstancias de su muerte y valorar la posible existencia de responsabilidades.

La providencia subraya que tanto la comparecencia del familiar como la documentación aportada por este y por la residencia serán remitidas íntegramente al IML para el análisis forense. «El objetivo es esclarecer si el estado de salud de la mujer se vio afectado por la situación vivida ese día y si ello pudo influir en su posterior fallecimiento en el hospital», señala la juez.

En paralelo, en un auto notificado hace dos semanas, la juez incluyó al notato de la mujer embarazada fallecida durante la dana como la víctima 229 en el procedimiento que instruye. El pasado mes de junio ya reclamó al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de la víctima mortal, a fin de reflejar que estaba encinta de más de seis meses.

La residencia, en el foco

En otro orden, la magistrada también pidió hace dos semanas a la Conselleria de Servicios Sociales que aporte los informes que se hubieran efectuado sobre el fallecimiento de las personas usuarias en la residencia de Paiporta a consecuencia de las riadas. En este centro murieron seis residentes contabilizados como víctimas en la causa.

Un informe del director del centro entregado en el juzgado -donde constaba la cifra de seis víctimas y de dos personas usuarias lesionadas- recogía cómo sobre las 19.30 horas unas trabajadoras que habían acabado su turno y estaban en el aparcamiento observaron a lo lejos lo que describían como «un mar en calma» y, de repente, observaron que el agua empezaba a entrar por el muro de la residencia y a «invadirlo todo».

Las empleadas empezaron a gritar «todo el mundo arriba» y el personal se empezó a movilizar para subir a los residentes por las escaleras principales. Instantes después, oyeron un «estruendo» como consecuencia de que el agua había «estampado» los coches contra una puerta, que arrancó y empezó a entrar un «tsunami» al interior. Los trabajadores empezaron a hacer una cadena humana para agilizar la subida de los residentes. El centro fue reabierto el 9 de diciembre tras su reconstrucción.