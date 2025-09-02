Suscribete a
La juez de la dana denuncia una campaña «machista» para apartarla del caso

La instructora de Catarroja critica que diferentes informaciones periodísticas la han «denigrado» y recuerda a las defensas que «los magistrados no se eligen por las partes»

David Maroto

David Maroto

Valencia

Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye la causa judicial de la terrible dana del 29 de octubre, ha denunciado una «campaña difamatoria» en su contra, marcada por un «machismo atroz», que forma parte de una «burda» estrategia de apartarla del ... caso e involucrar a su marido, también magistrado Jorge Martínez Ribera.

